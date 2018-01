De 5 best verkochte merken en modellen van 2017

Zien we dit jaar verrassingen, of gaat Volkswagen er weer met het goud vandoor?

Nadat we in 2016 het op een na slechtste jaar voor autoverkopen ooit ervoeren, kon het haast niet anders dan dat 2017 iets steviger uit de bus zou komen. Hoewel we met 414.119 verkopen nog geen reden hebben om uitbundig feest te vieren, is het alleszins een stijging.

Zowel Volkswagen als Renault verkochten echter minder dan in het voorgaande jaar, terwijl Opel en Peugeot langzaam maar zeker dichterbij de top komen. Toyota stoot Ford van de vijfde positie en claimt daarmee een plek in het lijstje.

De bestverkochte merken in 2017 waren:

1. Volkswagen: 42.966 stuks (marktaandeel 10,4 procent)

2. Renault: 40.729 (9,8 procent)

3. Opel: 34.808 (8,4 procent)

4. Peugeot: 31.094 (7,5 procent)

5. Toyota: 24.061 (5,8 procent)

De bestverkochte modellen in 2017 waren:

1. Renault Clio: 11.780 stuks (marktaandeel 2,8 procent)

2. VW Golf (incl. Sportsvan): 11.146 (2,7 procent)

3. VW Up!: 10.851 (2,6 procent)

3. Opel Karl: 9.907 (2,4 procent)

5. Kia Picanto: 9.625 (2,3 procent)

Dat Volkswagen dit jaar wederom geen model op de eerste positie heeft staan lijkt inmiddels een soort verknipt spelletje te worden. De Duitsers wisselen de troon vrijwel ieder jaar met de concurrentie. Daarbij deed Volkswagen het dit jaar behoorlijk minder; waar het vorig jaar nog drie auto’s bij de beste vijf had zitten, verdwijnt de Polo in 2017 uit de lijst. De Clio claimt de troon, terwijl de Astra plaats moet maken voor de Opel Karl. De Kia Picanto gaat er vandoor met een vijfde plaats.

Wil je de statistieken van voorgaande jaren bekijken? Klik er maar op! 2013, 2014, 2015, 2016