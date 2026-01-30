Dit gebeurt er met je range als het écht koud wordt

25 elektrische auto’s zijn onderworpen aan bittere kou om te kijken wat er nog overblijft van de range.

EV’s vinden kou niet zo leuk, dat is bekend. Maar hoeveel scheelt het nu echt? Dat heeft het Noors magazine Motor uitgezocht. Zij hebben 25 elektrische auto’s blootgesteld aan de ijzige temperaturen van Scandinavië en gekeken wat dit deed met de actieradius.

31 graden onder nul

Tijdens deze test daalde het kwik tot -31 graden, dus deze cijfers zijn niet zo relevant zijn voor Nederland. Als het hier ooit -31 wordt zit iedereen thuis met een noodpakket en wordt er waarschijnlijk geen meter meer gereden.

Enfin, het is toch wel interessant om te zien wat extreme kou met de actieradius. Wat bleek? Gemiddeld daalde de actieradius met 37,5% ten opzichte van de WLTP-actieradius. Dat valt ergens nog mee, als je bedenkt dat de praktijkrange altijd lager uitvalt, ook bij zomerse temperaturen.

Lucid komt het verst

Lucid heeft zich in een persbericht uitgeroepen als winnaar van de test, maar daar valt wat op af te dingen. De Lucid Air kwam inderdaad het verst onder de winterse omstandigheden, met een praktijkrange van 520 kilometer. Dat is heel netjes, maar… de WLTP-range van deze auto is 960 kilometer. De Lucid heeft dus 46% van zijn range verloren, de grootste daling van allemaal (samen met de Opel Grandland).

De auto’s die de minste range verloren waren de Hyundai Inster en de MG 6S. Deze EV’s zaten maar 29% onder de WLTP-opgave. Grappig genoeg kwam de Inster met 256 kilometer bijna net zo ver als de Opel Grandland. Het verschil was 6 kilometer, terwijl de Opel op papier 124 kilometer meer range heeft…

Volledige lijst

Hieronder de volledige ranking op basis van wie het verst kwam, met tussen haakje het verschil met de WLTP-range:

Lucid Air: 520 km (-46%) Mercedes CLA: 421 km (-41%) Audi A6: 402 km (-38%) Kia EV4: 390 km (-34%) BMW iX: 388 km (-39%) Volvo ES90: 373 km (-40%) Hyundai Ioniq 9: 370 km (38%) Xpeng X9: 361 km (-36%) Tesla Model Y: 359 km (-40%) MG IM6: 352 km (-30%) Mazda 6e: 348 km (-37%) MG 6S: 345 km (-29%) Smart #5: 342 km (-37%) Volvo EX90: 339 km (-45%) Ford Capri: 339 km (-39%) Zeekr 7X: 338 km (-38%) Skoda Elroq: 309 km (-41%) Voyah Courage: 300 km (-32%) Deepal S05: 293 km (-34%) Volkswagen ID. Buzz: 277 km (-38%) KGM Musso: 263 km (-31%) Opel Grandland: 262 km (-46%) Hyundai Inster: 256 km (-29%) Suzuki eVitara: 224 km (-43%)

De ene EV kan dus beter tegen de kou dan de andere, maar uiteindelijk scheelt het niet heel veel. De meeste auto’s zitten aardig dicht bij het gemiddelde van 37,5%. Maar bij deze weet je in ieder geval dat je beter niet met een Suzuki eVitara naar de poolcirkel kunt gaan. Ook al is deze auto op alle persfoto’s in de sneeuw te zien.

