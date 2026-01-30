Dit gebeurt er met je range als het écht koud wordt

25 elektrische auto’s zijn onderworpen aan bittere kou om te kijken wat er nog overblijft van de range.
EV’s vinden kou niet zo leuk, dat is bekend. Maar hoeveel scheelt het nu echt? Dat heeft het Noors magazine Motor uitgezocht. Zij hebben 25 elektrische auto’s blootgesteld aan de ijzige temperaturen van Scandinavië en gekeken wat dit deed met de actieradius.
31 graden onder nul
Tijdens deze test daalde het kwik tot -31 graden, dus deze cijfers zijn niet zo relevant zijn voor Nederland. Als het hier ooit -31 wordt zit iedereen thuis met een noodpakket en wordt er waarschijnlijk geen meter meer gereden.
Enfin, het is toch wel interessant om te zien wat extreme kou met de actieradius. Wat bleek? Gemiddeld daalde de actieradius met 37,5% ten opzichte van de WLTP-actieradius. Dat valt ergens nog mee, als je bedenkt dat de praktijkrange altijd lager uitvalt, ook bij zomerse temperaturen.
Lucid komt het verst
Lucid heeft zich in een persbericht uitgeroepen als winnaar van de test, maar daar valt wat op af te dingen. De Lucid Air kwam inderdaad het verst onder de winterse omstandigheden, met een praktijkrange van 520 kilometer. Dat is heel netjes, maar… de WLTP-range van deze auto is 960 kilometer. De Lucid heeft dus 46% van zijn range verloren, de grootste daling van allemaal (samen met de Opel Grandland).
De auto’s die de minste range verloren waren de Hyundai Inster en de MG 6S. Deze EV’s zaten maar 29% onder de WLTP-opgave. Grappig genoeg kwam de Inster met 256 kilometer bijna net zo ver als de Opel Grandland. Het verschil was 6 kilometer, terwijl de Opel op papier 124 kilometer meer range heeft…
Volledige lijst
Hieronder de volledige ranking op basis van wie het verst kwam, met tussen haakje het verschil met de WLTP-range:
- Lucid Air: 520 km (-46%)
- Mercedes CLA: 421 km (-41%)
- Audi A6: 402 km (-38%)
- Kia EV4: 390 km (-34%)
- BMW iX: 388 km (-39%)
- Volvo ES90: 373 km (-40%)
- Hyundai Ioniq 9: 370 km (38%)
- Xpeng X9: 361 km (-36%)
- Tesla Model Y: 359 km (-40%)
- MG IM6: 352 km (-30%)
- Mazda 6e: 348 km (-37%)
- MG 6S: 345 km (-29%)
- Smart #5: 342 km (-37%)
- Volvo EX90: 339 km (-45%)
- Ford Capri: 339 km (-39%)
- Zeekr 7X: 338 km (-38%)
- Skoda Elroq: 309 km (-41%)
- Voyah Courage: 300 km (-32%)
- Deepal S05: 293 km (-34%)
- Volkswagen ID. Buzz: 277 km (-38%)
- KGM Musso: 263 km (-31%)
- Opel Grandland: 262 km (-46%)
- Hyundai Inster: 256 km (-29%)
- Suzuki eVitara: 224 km (-43%)
De ene EV kan dus beter tegen de kou dan de andere, maar uiteindelijk scheelt het niet heel veel. De meeste auto’s zitten aardig dicht bij het gemiddelde van 37,5%. Maar bij deze weet je in ieder geval dat je beter niet met een Suzuki eVitara naar de poolcirkel kunt gaan. Ook al is deze auto op alle persfoto’s in de sneeuw te zien.
Bron: Motor.no
Reacties
tuutertuuter zegt
Stel je rijdt dus met een volle accu weg, wilt onderweg van 20-80% snelladen en met 10% aankomen, heb je dus een actieradius van 150% dus 350-800km met 1 stop van 30 minuten. Tja… Prima als je 2 ton hebt neergelegd voor een auto maar met de gemiddelde EV ga je daar dus niet graag mee op lange ritten.
GJZ zegt
De moraal van dit verhaal WLTP is een gebakken lucht verhaal.
EV zijn helemaal niet efficiënt en met een aanhanger rijden is ook niet de bedoeling.
b00st zegt
Heh? WLTP wordt niet gemeten bij -31, maar vooral, WLTP dient niet om een correct beeld van de range weer te geven (want teveel variabelen), wel om auto’s onderling te vergelijken, want getest onder dezelfde omstandigheden.
mashell zegt
Nee. WLTP is bij 23 graad. Zoals altijd geldt ten opzichte van WLTP, andere omstandigheden of ander gedrag is een ander verbruik.
leefvrij zegt
Feit is dat ik bij de afgelopen vier benzine auto’s de WLTP nooit heb gehaald, mijn verbruik lag veel hoger. Nu rij ik een EV en rij ik zuiniger dan de WLTP. Het verschil in verbruik tussen zomer en winter is wel groter bij de EV, maar in totaal over twee jaar gemeten, is de WLTP van de EV realistischer dan die van de ICE. En ik ben niet anders gaan rijden.
Johanneke zegt
WLTP is in NL prima te halen als je max 100 rijdt. Zit je daar ver van af, dan kan je gewoon niet autorijden. Beetje uitrollen en anticiperen is alles wat je moet doen. Ik rij straks 90 op een 80 in zijn 6, als de rotonde in de buurt komt cancel ik cruise control, rev match naar zijn 3 of 4. Kom met 50 aan bij die rotonde en stuur in. Zonder te remmen in een vlotte beweging over de rotonde heen, nog steeds zonder gas te geven. Na de rotonde rij je dan nog zo’n 35 en kan je weer op het gas.
Als iedereen dat soort dingen zou doen zouden we allemaal een stuk vlotter en zuiniger rijden.
cdlop01 zegt
Voor een kleine betaalbare EV doet de E Vitara het niet zo slecht, de Inster heel goed. Ligt allemaal dicht bij elkaar en cind eea meer genant voor de grote dure EV’s…..
THSD zegt
Wltp geeft een zeer vertekend beeld bij ev’s want stroomverbruikers worden namelijk uitgeschakeld.
De klimaatinstallatie slurpt behoorlijk wat stroom op.
Wat mij betreft een wltp test met een zomerse en winterse situatie nabootsen en daar het gemiddelde van nemen.
heckblende zegt
zelfde als met je pen*s
cdlop01 zegt
Wordt wel wat flauw van dat Wltp en range geneuzel en laadsnelheden elke keer weer. Wie rijdt er nu 250km op een dag, dat zijn er zeer weinig, wellicht een vertegenwoordiger. Laden kan op het werk voor velen, of thuis. Voor diegene die de luxe niet hebben, beter een EV overslaan. Een bereik van 250km in de winter en pakweg 350 in de zomer, prima mee te leven voor 95% van de automobilisten.