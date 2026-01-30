Coalitieakkoord 2026: dit betekent het voor de auto

Alles wat je moet weten over het coalitieakkoord van D66, CDA en VVD. Dit zijn de plannen met onder andere de brandstofaccijns en elektrisch rijden.

Hiep hiep hoera! Ze zijn er uit! De drie formerende partijen hebben hun werkstuk af en we duiken speciaal voor jullie meteen diep in de plannen. We hebben een nieuw coalitieakkoord en dit staat erin over de auto.

Coalitieakkoord: auto alleen voor de rijken?

De drie partijen zijn het er over eens dat als er niets gedaan wordt, autorijden voor een grote groep Nederlanders steeds duurder wordt. Oplossing: de verlaging van de brandstofaccijns moet worden behouden. Geen woord over de BPM overigens.

Rekeningrijden lijkt toch weer van de baan, want in het coalitieakkoord wordt het voornemen uitgesproken om te onderzoeken of de motorrijtuigenbelasting kan worden hervormt. Inzet is bijvoorbeeld een tarief op basis van oppervlakte of omvang. Voorwaarde is dan wel dat automobilisten er niet op achteruit mogen gaan én er moet rekening gehouden worden met eventuele effecten voor burgers en bedrijven in plattelandsregio’s.

Infrastructuur en bereikbaarheid

Goede infrastructuur is voor de drie partijen essentieel voor economische groei en bereikbaarheid. Dus krijgt onderhoud van bruggen, tunnels, spoor, sluizen en wegen de komende jaren prioriteit bij de verdeling van middelen, omdat veel “kunstwerken” het einde van hun levensduur naderen.

Het onderhoud wordt zoveel mogelijk gecombineerd met verbeteringen in verkeersveiligheid, doorstroming en regionale bereikbaarheid, en afgestemd met defensiebehoeften. Dat laatste is natuurlijk om een deel uit het defensiebudget te kunnen halen. Dan tellen de uitgaven meteen mee met de vijf procent die “Daddy Trump” eist van zijn NAVO-partners.

Volgens de plannen wordt er ook geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Woningbouw en economische ontwikkeling kan niet zonder. Zeventien weg-, vaar- en spoorprojecten die eerder zijn gepauzeerd onder andere door budgettekorten worden weer hervat. Bij Utrecht wordt de A27-verbreding binnen de bestaande snelwegbak opgelost. We zijn benieuwd waar de stikstofruimte vandaan wordt gehaald.

In het coalitieakkoord is de auto natuurlijk niet heilig, ook het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd via het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en een betere bereikbaarheid van OV-knooppunten staat ook in de plannen.

Keiharde aanpak fatbikes en alcomobilisten

Uiteraard is er ook de ambitie om de verkeersveiligheid te gaan verbeteren. Dat moet gaan gebeuren door strengere handhaving en gedragsaanpak. Fatbikes krijgen een aparte categorie met minimumleeftijd, helmplicht en mogelijke lokale verboden. Dat zal die dekselse fatbikejongeren leren!

Verder zijn de ambities hoog op het gebied van alcohol en drugs in het verkeer. Meer controles (door wie?) en zwaardere straffen. Het coalitieakkoord spreekt van een zero tolerance beleid voor alcohol en drugs in het verkeer. Het alcoholslot wordt opnieuw ingevoerd en het puntenrijbewijs wordt aangescherpt.

De nieuwe ploeg gaat ook de samenwerking met de gemeentes zoeken. Er moeten meer flitspalen komen op verkeersonveilige plekken en waar het kan moet in de bebouwde kom de maximumsnelheid naar 30 km per uur.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer moet een volwaardig alternatief voor de auto blijven (red. worden), aldus het coalitieakkoord. Tot 2033 gelden prestatieafspraken met NS over kwaliteit en punctualiteit; daarna volgt een besluit over de marktordening.

Er komt ruimte voor nieuwe spoorvervoerders, vooral voor internationale en nachttreinen. Handhaving in het OV wordt versterkt via uitgebreidere bevoegdheden voor OV-boa’s en hogere boetes tegen zwartrijden.

Coalitieakkoord en de elektrische auto

Het nieuwe minderheidskabinet wil toewerken naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarbij moeten we dus steeds meer elektrisch gaan rijden. Ze hebben in het coalitieakkoord ook aan de elektrische auto gedacht.

De nieuwe club gaat aan de slag met het uitbreiden van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en elektrisch rijden moet fiscaal aantrekkelijk blijven. Parallel daaraan moet het gebruik van deelauto’s, (deel)fietsen en openbaar vervoer actief worden gestimuleerd.

Nou we zijn benieuwd wat er van de plannen wel en niet terecht gaat komen en via welke meerderheden D66, CDA en VVD de plannen door de kamer gaat krijgen. We gaan het zien!