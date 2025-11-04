Een stekker in een Range Rover, gebruik je die echt? #test

Hoe nuttig is de mogelijkheid om elektrisch te rijden met een Range Rover?

Het is nog even wachten op een volledig elektrische Range Rover. Met de EV10daagse sorteert Autoblog alvast voor op wat komen gaat met de Range Rover P550e PHEV. Een plug-in hybride met een opgegeven elektrisch rijbereik van 120 kilometer WLTP.

Dit is ook meteen het snoepje uit de line-up, het vlaggenschip. De P550e combineert een romige 3.0 zes-in-lijn turbobenzinemotor met een elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 550 pk en 800 Nm koppel, dat al tussen 2.000 en 5.000 tpm aanspreekbaar is. Ons exemplaar is een SV, met de fraaie Satijnglans lak. Licht heel fijn op het netvlies allemaal.

250k

De Range Rover P550e is geen nieuwe auto. Waarom dan deze test? Simpel. Ik wilde onderzoeken hoe nuttig de optie is om te stekkeren met dit model. Het Hollandse BPM-model beloont plug-in hybrides door de lage uitstoot op papier. De BPM op deze specifieke auto bedraagt slechts 705 euro. Daarmee komt de totaalprijs uit op 248.298 euro zoals de Range Rover op de foto’s.

De echte kracht van deze aandrijflijn is de mogelijkheid tot snelladen. Steeds vaker zie je dat plug-in hybrides kunnen snelladen en ook deze Range Rover doet vrolijk mee. De 38,2 kWh accu is met 50 kW snelladen in 40 minuten tot 80 procent te laden. Nee, op de snelweg ga je normaal gesproken niet stoppen bij een Fastned om bij te laden. Maar steeds vaker kun je snelladen op plekken waar het wél nuttig is. Bij een restaurant, bouwmarkt, supermarkt. Noem maar op.

Snelladen bij de supermarkt

In het kader van onderzoek ben ik met deze Range Rover P550e een weekendje naar Duitsland gegaan. Omdat je juist bij de grotere Duitse supermarkten steeds vaker van dit soort snelladers tegenkomt. In Nederland, bijvoorbeeld bij de Jumbo, begint het ook op gang te komen. Het was inderdaad bingo bij een Duitse Globus. Een hypermarkt waar je in kunt verdwalen. Denk aan een Walmart of een Target zoals in de VS. Op de parkeerplaats liet ik de Range Rover achter, met een lege accu aan de snellader.

Het weekendje weg was met een stel mannen, dus de boodschappen waren redelijk “mannelijk”. Vlees zodat de barbecue kon draaien, broodjes, toch nog wat groente ter compensatie en wat wijn. We spendeerden 1 uur en 10 minuten in de Globus. Gewoon lekker op het gemakje, maar niet bewust tijdrekken of iets dergelijks.

Bij terugkomst was de Range Rover P550e helemaal volgeladen. I rest my case dacht ik in mijn hoofd. Want dat is precies de casus die ik wilde testen. Bij het huisje konden we ook laden en daardoor heb ik in totaal behoorlijk wat kilometers elektrisch kunnen rijden. In Nederland laadde ik thuis bij een publieke laadpaal.

Die 121 kilometer WLTP mag je meteen vergeten, zelfs de paus met een fluwelen rechtervoet gaat dat niet halen. Ik kwam uit op 82 realistische elektrische kilometers met een batterij van 100 procent. Niet slecht vond ik zelf. Ik heb pak ‘m beet 1.000 kilometer gereden in de periode met deze P550e. Het gemiddelde gecombineerde verbruik kwam uit op 7.5 liter op 100 km. Niet slecht toch voor zo’n bakbeest?

Autoblog-lezers die mij een beetje kennen weten dat de rechtervoet soms wat zwaar is. Natuurlijk is in de naam der wetenschap het pedaal gevloerd in Duitsland. Die 550 gecombineerde pk’s is echt lekker. De elektromotor voorziet van direct koppel en het samenspel met de benzinemotor is uitmuntend.

Bij sommige PHEVs voel je duidelijk wanneer de elektromotor stopt en de verbrandingsmotor het overneemt. Dit is zo goed als naadloos in de Range Rover P550e. De briljante zes-in-lijn slaat aan alsof je ’s ochtends uit bed stapt en op je tenen het huis verlaat, terwijl de vrouw des huizes zich nog een keer omdraait in bed. Het is dat je de toeren ziet klimmen en de zescilinder op de achtergrond zachtjes hoort brommen. En natuurlijk is het koppelafgifte merkbaar anders, maar de leek heeft die schakeling niet door. Echt fantastisch.

Echt hard rijden is kinderlijke eenvoud, maar niet de kracht van een Range Rover. Zo’n woonkamer op wielen heeft een ledig gewicht van 2.880 kg. Dan is de 250 km/u aantikken even leuk, maar voelt niet heel comfortabel. Om nog maar te zwijgen over windgeruis. De lekkerste snelheid is doorjakkeren op een comfortabele 180 km/u. De stoelmassage voor de drie passagiers stonden aan (ook achterin) en voor je het weet waren we weer uitgerust thuis van dat weekendje weg.

Een andere kracht van het PHEV-aspect is offroaden. Een elektromotor kan nog beter het gas doseren dan een verbrandingsmotor dat doet. Een Range Rover zit vol met snufjes dat de auto prima zelf jouw problemen kan oplossen op het onverharde, maar volledig elektrisch gaat dat nog lekkerder. En eerlijk is eerlijk. Het geluid van krakende takken, vogeltjes die fluiten in het bos en jij die als een gecamoufleerde commando door het bos tokkelt is toch fantastisch? Op dat soort momenten heb je geen verbrandingsmotor nodig.

Met de Range Rover is ook een andere hindernis van de PHEV weggenomen. Vaak hebben plug-in hybrides een achterlijk kleine tank. Is de batterij leeg, dan sta je om de haverklap bij de pomp. De Range Rover heeft een 70-liter tank, waardoor je zelfs op een lege batterij nog zo’n 550 kilometer kunt rijden op benzine als je een beetje normaal doet.

PHEV zoals het heurt

Conclusie? De Range Rover P550e heeft het spelletje van de plug-in hybride behoorlijk onder de knie. Riante tankinhoud, riante elektrisch range, snelladen. En: het werkt ook nog eens allemaal geweldig samen. What’s not to like? Als alle autofabrikanten de PHEV zo goed onder de knie krijgen voelt de PHEV niet als een handicap, maar als een uitstekende allrounder voor wie nog niet klaar is voor volledig elektrisch rijden. Ja, het prijskaartje van prestige rijden is niet voor iedereen weggelegd. Je krijgt er wel heel veel voor terug.