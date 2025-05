Echt waar: er zijn nu meer particuliere stekkerauto’s dan leasebakken

Er rijden voor het eerst meer particulieren rond in een stekkerauto dan zakelijke rijders.

Nou jongens, gefeliciteerd allemaal. We hebben met z’n allen de magische grens van 1 miljoen doorbroken. Na vele jaren subsidie is het zover: er rijden voor het eerst meer dan 1 miljoen stekkerauto’s rond in Nederland. Dit heugelijke nieuws weet het CBS te melden.

Om iets preciezer te zijn waren er op 1 april 1.004.000 stekkerauto’s geregistreerd. Dat betekent dat ruim 1 op de 10 auto’s in Nederland een stekkerauto is. Let op: het CBS heeft het hier dus NIET alleen over volledig elektrische auto’s. Plug-in hybrides kwalificeren ook als stekkerauto’s. Als je alleen naar de echte EV’s kijkt staat de teller op 594.000.

Ook interessant: het CBS meldt dat er voor het eerst meer particulieren met een stekkerauto zijn dan zakelijke rijders. En jullie maar denken dat particulieren geen EV’s kopen… We zitten hier wel weer met het probleem dat het CBS plug-in hybrides en EV’s op één hoop gooit. Dat is best wel een arbitraire categorie, want allerlei dikke bakken met een V8 tellen ook mee.

Als we inzoomen op EV’s zien we toch een ander beeld. Zakelijke rijders zijn nog steeds ver in de meerderheid. Er zijn 324.000 zakelijke EV’s, tegen 245.000 particuliere EV’s. Dit is wel een serieuze stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Toen hadden nog maar 18.800 particulieren een volledig elektrische auto.

Het CBS heeft tot slot ook nog gekeken wáár de meeste particulieren rondrijden in een stekkerauto. Dat is in de Gelderse gemeente Rozendaal (niet te verwarren met Roosendaal). Daar rijdt 15,7% van de mensen in een stekkerauto. Daarna volgt Blaricum en Laren. Toevallig allemaal rijke gemeentes, dus waarschijnlijk zijn dit vooral heel veel dikke Range Rovers. Deze cijfers van het CBS zeggen dus eigenlijk geen reet over hoe groen een bepaalde gemeente is.

En waar is dan het laagste percentage stekkerauto’s te vinden? In Staphorst. Daar rijdt maar 3,3% in een auto met een stekker. De Staphorsters zijn dus ook qua autokeuze oerconservatief.

Bron: CBS

Foto: de Alpine A290 van @larsroxtar, via Autoblog Spots