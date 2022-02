Dit groepje Porsche 911’s moet miljoenen opbrengen

Toch wel een leuk groepje zo.

Iedereen droomt er van een Porsche te bezitten en het mooie is: dit is geen onbereike droom. Zelfs als eenvoudige Autoblog-redacteur is het mogelijk om een Porsche te bezitten. Maar je kunt natuurlijk altijd groter dromen. Zo zijn er mensen die voor miljoenen aan Porsches bezitten.

Een van deze mensen is een zekere Lloyd Hawkins. Waarmee de beste man zijn geld verdiend heeft weten we niet, maar hij heeft in ieder geval een indrukwekkende Porsche-collectie bij elkaar gespaard. Wat je hier op de foto ziet is namelijk maar een deel van de collectie.

Deze negen snoepjes worden volgende maand geveild door Gooding & Co tijdens de Amelia Island-veiling. We gaan ze stuk voor stuk even langs, van duur naar goedkoop minder duur.

Porsche 935 (1979)

De pronkstukken van de collectie zijn niet één, maar twee Porsche 935’s, beide uit 1979. Dit zwarte exemplaar zal naar verwachting het meest opbrengen. Deze 935 heeft deelgenomen aan de 24 Uur van Le Mans, maar een succesverhaal was het niet: vanwege motorproblemen heeft de auto de eindstreep nooit gehaald. Gooding verwacht dat de veiling van deze 935 wél een succesverhaal wordt, met een opbrengst tussen de 1,5 en 1,8 miljoen euro.

Porsche 935 (1979)

De tweede 935 is nooit aan de start van Le Mans verschenen, maar de maakt de auto zelf niet minder spectaculair. Met deze livery ziet de auto er alleen maar imposanter uit. Het gaat om een klantenauto die besteld was door Otis Chandler, uitgever van de LA Times en fervent Porsche-verzamelaar. De auto heeft niet meer de originele motor, maar een 3,2 liter twin turbo zes-in-lijn. Het veilinghuis rekent op 1,3 tot 1,6 miljoen euro.

Porsche 911 Carrera 3.0 RSR (1974)

Deze Carrera RSR in Guards’ Red is een exemplaar die werd gebouwd voor de IROC, oftewel de International Race of Champions. Dit was een raceklasse met een heel interessant concept, waarbij coureurs uit verschillende klasses het tegen elkaar opnamen in dezelfde auto. Dit waren later Camaro’s en Pontiac Trans-Am’s, maar in het eerste jaar waren dat Carrera RSR’s. Dit zijn nu gewilde collector’s items. Gooding & Co verwacht een opbrengt van om en nabij de miljoen euro.

Porsche 934/5 (1977)

Een tandje minder extreem dan de 935, maar ook een indrukwekkende racewagen: de 934. Dit exemplaar is gehuld in de iconische Brumos-kleuren. De auto is onder andere in actie gekomen tijdens de 12 uur van Sebring. Het veilinghuis verwacht dat deze Porsche ongeveer evenveel op zal brengen als de Carrera RSR IROC. Net wel of net geen miljoen dus.

Porsche 911 Carrera 3.0 RSR (1974)

Wederom een Carrera RSR uit 1974, maar deze keer niet eentje die voor de IROC gebouwd was. Dat maakt ‘m net iets minder gewild, maar het is nog steeds een collector’s item. Er zijn er in totaal namelijk maar een stuk of 54 gebouwd. Gooding rekent daarom op zeven ton tot een miljoen.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lighweight (1973)

De collectie bestaat gelukkig niet alleen maar uit raceauto’s, straatauto’s zitten er ook bij. Van alle straatlegale 911’s die er ooit geweest zijn is de Carrera RS waarschijnlijk de meest iconische. Je had de Touring-versie en de Lightweight-versie, die zo’n 100 kg lichter was. Dit is tevens de versie waar je portemonnee het lichtst van wordt. De verwachting is dat het hoogste bod zal uitkomen tussen de €650.000 en de €850.000.

Porsche 930 (1977)

Al die striping en bestickering is leuk, maar een 911 is toch op z’n mooist zonder stickers en in de juiste kleur. Neem bijvoorbeeld deze 930, uitgevoerd in het prachtige Minerva Blau. Er is maar 32.000 km mee gereden en de auto ziet eruit om door een ringetje te halen. De verwachte opbrengst: tussen de €175.000 en €220.000. In vergelijking met de auto’s hierboven valt dat reuze mee.

Porsche 996 GT2 (2001)

De enige auto van het stel die niet uit de jaren ’70 stamt is deze 996 GT2. Dit was de über-996, met 462 pk en een spoiler waar je u tegen zegt. Met een oplage van 1.196 stuks is het ook een van de zeldzaamste versies van de 996. Het veilinghuis verwacht deze auto voor een bedrag tussen de €130.000 en €175.000 te kunnen afhameren.

Porsche 911 T (1973)

We eindigen dit lijstje met een instap-911: een 911 T. Deze 911 T ziet er alleen niet meer uit als een instapper, want de auto heeft een RS-look gekregen. Ook is achterin niet meer het 2.4 blok te vinden, maar een 3.2 blok uit een latere 911 SC, goed voor 270 pk. Deze auto is dus verre van origineel, maar je kunt niet zeggen dat de auto erop achteruit gegaan.

En dat waren ze alle negen. Dan is het nu tijd voor de vraag: welke van deze Elfers zou jij het liefst mee naar huis nemen? Roept u maar!

Foto’s: Gooding & Co