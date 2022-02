Dit zijn de meest gezochte opties bij occasions

En nee, het is niet een LED-koplampen, adaptieve cruise control of een sperdifferentieel. Maar wat zijn dan wel de meest gezochte opties voor occasions?

Ah, opties en accessoires. Het schijnt nogal een dingetje te zijn. Bij occasions is het toch vaak het hoofdonderwerp. Natuurlijk, je hebt kilometers, prijs en motortype natuurlijk. Maar vaak zijn 80% foto’s van de opties en accessoires. En 80% van de tekst lijkt eveneens uit te gaan naar de uitrusting van de auto.

Dus wij Nederlanders vinden dat kennelijk heel erg belangrijk. Maar welke opties en accessoires zijn dan echt een must have? Waar zoeken wij ‘Ollanders het meeste op? Kortom, wat zijn de gezochte opties voor occasions?Welnu, wij hebben het antwoord voor je. Het is – heel verrassend – de trekhaak!

Sleurpukkel

Dat meldt Continews. Die hebben gekeken naar de data van meta-zoekmachine Gaspedaal. De trekhaak is dus verreweg het meest gezocht. Maar wat is er nog meer belangrijk naast de metalen sleurpukkel? Airco staat op de tweede plaats. Vreemd, want een auto zonder trekhaak kun je nog wel verkopen, een auto zonder airco is bijna onverkoopbaar anno 2022.

Op nummer 3 zien we nog een verrassend item, namelijk het panoramadak. Dat is nog niet zo’n heel veel voorkomende feature, maar wordt dus wel gewenst door de consument.

Top 10 meest gezochte opties voor occasions

De gehele top 10 kun je hieronder bekijken. Op zich niet een verrassend lijstje, alhoewel het wel laat zien hoe verwend we zijn tegenwoordig. Afgaande op onderstaande resultaten gaan we er dus gemakshalve van uit dat er een hoop standaard aanwezig is. Denk aan elektrische ramen, stuurbekrachtiging, centrale deurvergrendeling met bliep en het altijd briljante ‘getint glas’. Oh, en lichtmetalen velgen vinden we kennelijk ook niet belangrijk. Ook Xenon- en LED-verlichting missen we.

Trekhaak Airconditioning Panoramadak Navigatiesysteem Lederen bekleding Stoelverwarming Cruise Control Schuif/open dak Climate Control Parkeersensor

