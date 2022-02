Te koop: een exotische coupé voor verstandige mensen

We hebben een heerlijk obscure occasion voor jullie op deze woensdagavond.

Een exotische coupé die nooit in Nederland is geleverd, van een merk dat niet eens meer bestaat. Dat klinkt als een interessante auto, maar niet per se als een verstandige auto. Toch is deze exotische coupé lang niet zo’n onverstandige aankoop als je denkt.

Goed, waar hebben het over? De auto die je hier ziet is een Scion tC. Waarschijnlijk heb je nog nooit van dit model gehoord, tenzij je toevallig het lijstje met 13 sportieve coupés die we niet kregen in Nederland hebt gelezen. Daarin passeerde deze Scion al eens de revue.

Net als alle andere Scions is deze dus nooit in Nederland geleverd, maar toch is de techniek ons niet onbekend. De auto staat namelijk op het platform van de Toyota Avensis en de aandrijflijn is ook niet geheel onbekend.

Aan de voorkant is ook duidelijk te zien dat er een familieband is met Toyota. De neus lijkt namelijk veel op die van de Corolla en de Camry. Mocht je vinden dat de neus niet bij de rest van de auto past: dat kan kloppen, want dit is de facelift-neus. In eerste instantie had de Scion tC een nogal saaie neus. Dat is nu niet meer het geval, maar het vrij duidelijk dat de neus niet bij het oorspronkelijk ontwerp hoort.

Genoeg over de buitenkant, wat is er onder de motorkap te vinden? De motor is lang niet zo exotisch als het uiterlijk, want deze Scion wordt aangedreven door een 2,5 liter vier-in-lijn. Deze specifieke versie is in Nederland nooit geleverd, maar diens Atkins-broertje is wel bij ons geleverd. Die kun je bijvoorbeeld kennen van de RAV4.

Deze vierpitter is goed voor 179 pk en 235 Nm aan koppel. Aangezien de Scion tC niet al te zwaar is (een kleine 1.400 kg) heb je hiermee gewoon een lekker rappe auto. Een sprintje van 0 naar 100 doet deze coupé in 6,5 seconde.







Een Scion tC is natuurlijk een nicheproduct van de bovenste plank, maar als je een bijzondere daily driver zoekt is dit een interessante optie. Je hebt in ieder geval een auto waar er maar één van is in Nederland, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? En intussen heb je wel een betrouwbare auto waar ze bij de Toyota-dealer gewoon raad mee weten. En voor een coupé is ‘ie nog best praktisch ook.

Ben je al overtuigd? Dit exemplaar uit 2016 staat gewoon te koop op Marktplaats, met 53.000 km op de klok. De verkopende partij vraagt er €22.945 voor. Dat is wel een dingetje: voor dat geld zijn er ook een hoop andere (lees: leukere) coupés te vinden. Maar die zijn geen van alleen zo exclusief als een Scion tC.