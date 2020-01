Slecht nieuws voor oude Toyota Supra-eigenaren

De eerste versie van de nieuwe onderdelencatalogus voor oude Supra's valt vies tegen.





Een tijdje geleden konden we melden dat Toyota, net als concurrenten Honda en Nissan, oude onderdelen opnieuw gaat produceren. De auto’s die het Japanse merk hiervoor in het achterhoofd had, zijn de vorige twee generaties van de Supra.

De vierde generatie Supra (ook wel Mark IV of zoals zijn chassisnummer A80 genoemd) is de auto die door Toyota werd gebruikt om de strijd aan te gaan met andere Japanse sportwagens, bijvoorbeeld de Mazda RX-7, Nissan Skyline GT-R en de iets minder bekende Mitsubishi 3000GT. De Supra werd bekend bij zo’n beetje iedereen door de welbekende Fast and Furious-filmreeks, maar van zichzelf was het ook al een bijzonder ding. Het blok (2JZ-GTE genaamd) was verkrijgbaar zonder turbo, met turbo of met twee turbo’s en liet zich geweldig tunen. Naast natuurlijk de clichématige – maar wel grotendeels op waarheid rustende – Japanse kwaliteitseisen waarborgen.

Toch, met dank aan de wens om de auto optisch en motorisch aan te passen en/of achterstallig onderhoud over het algemeen, is het lastig om een piekfijne Supra te vinden waar niemand aan heeft gezeten. Helemaal als Twin Turbo met handbak. Je ziet het eigenlijk bij de nieuwe Supra (A90) al fout gaan: er zijn nu al talloze tuners die hun magie loslaten op de langverwachte opvolger van de A70 en A80.

Maar, zoals gezegd wil Toyota een handje helpen en gaat oude onderdelen opnieuw produceren. Dat was dus al bekend, nu mogen we een kijkje nemen in de eerste catalogus. En we moeten eerlijk zijn: het valt in eerste instantie tegen.

Toyota Supra Mk. III (A70, 1986-1993)

Toyota Supra Mk. IV (A80, 1993-2002)

Wie namelijk een Supra met een dikke set van bijvoorbeeld AB-Flug bezit en niet kan wachten om een standaard bodykit te bestellen: zo’n feest is het nog niet. Voor beide auto’s is het lijstje bescheiden. Sterker nog: de lijst is groter bij de Supra A70. Bij laatstgenoemde bevat de lijst het schroefgedeelte van de cardanas, deurgrepen, de benzinemeter, deurrubbers, emblemen en badges voor de voorkant, et cetera. Ho even: et cetera, dat klinkt interessant. Helemaal mee eens! Maar dat is hoe de GR Heritage Parts-brochure het aanduidt.

Voor de A80 kun je momenteel alleen terecht bij GRHP voor nieuwe rembekrachtiging, eveneens een set deurgrepen en een stel koplampen, afgerond met wederom die dekselse et cetera. Bovendien lijken de koplampen hier het belangrijkste te zijn, voor het geval de vorige eigenaar van je Supra – net als menig andere – superdoorzichtige koplampen of units met booskijkers heeft gemonteerd. Of ze zijn dof. Kan ook nog.

Je kan al terecht op de website van GR Heritage Parts waar deze onderdelen in de verkoop zullen gaan. Prijzen staan daar helaas nog niet op. We hopen ten zeerste dat de catalogus uitgebreider wordt dan niet. Je moet natuurlijk ergens beginnen, maar niet daar direct al eindigen. Er rijden immers genoeg Supra’s rond die nét niet helemaal origineel meer zijn.