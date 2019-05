Opgepast: trajectcontrole A4 staat nu wél aan

Je snelheidsmeter wordt belangrijk als je tussen Leiden en Den Haag reist.

Daar we begin deze maand nog meldden dat de trajectcontrole van de A4 nog niet in werking is, is het dan nu wel uitkijken als je op de Randstadsnelweg rijdt. Op de A4, tussen Den Haag en Leiden (Leidschendam en Zoeterwoude om precies te zijn) staan nu de camera’s weer aan. Ze klokken 100 km/u. Dat bevestigt het OM aan Autoblog.

De trajectcontrole lag er even uit vanwege werkzaamheden. Die zijn al een tijdje achter de rug, waardoor de borden en waarschuwingen weer zichtbaar waren. Daar hoort nu ook weer bij dat er daadwerkelijk een controle in werking is. Goed uitkijken dus voor mensen die vaak tussen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam reizen.

Tussen 06:00 ’s ochtends en 19:00 ’s avonds geldt er een maximumsnelheid van 100 km/u. Daarvoor en daarna mag je 130 km/u rijden.