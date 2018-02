Dit hout reist 7200 km voordat het in een Bentley terechtkomt

In de luxe sleeën van Bentley heeft zelfs het hout een verhaal.

Dat Bentley extreem fraaie interieur maakt is geen geheim. De Britten gaan bijzonder ver om hun klanten te voorzien van een ongeëvenaarde ervaring. Het interieur, voor de bestuurders vanzelfsprekend het meest bekeken aspect, is dan ook noodzakelijk om te perfectioneren. Alleen de allerbeste materialen voldoen. Nu, na vijf jaar zonder verandering, heeft Bentley een nieuwe soort fineerhout aan haar gamma toegevoegd.

In haar zoektocht om het beste materiaal te vinden, heeft Bentley recentelijk een nieuwe ontdekking gedaan. De fineerhoutjagers stuitten in de moerassen van Mississippi op de Amerikaanse amberboom, waarvan ze de hars gebruiken. Deze hars, genaamd Liquid Amber, is echter redelijk schaars. Niet per se omdat er nu zo weinig amberbomen zijn, maar omdat het moeras slechts tweemaal per jaar betreden mag worden.

Het hout wordt enkele weken lang op natuurlijke wijze gerookt, waardoor de diepbruine tint ontstaat waar Bentley zo wanhopig naar zoekt. Nadat Bentley het fineerhout heeft geoogst, wordt het getransporteerd naar de werkplaats in Crewe. Hier bepalen verschillende experts vervolgens welk hout aan hun eisen voldoet. Alvorens het in een auto als de Bentayga wordt geplaatst, moet het gekozen hout 18 maanden lang tests doorstaan, waarbij weerstand tegen UV-straling en houdbaarheid worden beproefd. Dit gebeurt nadat het fineerhout tot een exacte plak van 0,6 mm is gesneden.

Je kunt veel over ze zeggen, maar ze doen in ieder geval hun best.