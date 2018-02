Autoblog advies: potente sportsedan voor 10 mille

In dit geval is de reden van de zoektocht minder leuk, maar de zoektocht an sich is zeker niet verkeerd!

Er zijn twee dingen waarvan je absoluut niet wil dat het gebeurt met je auto: dat deze gestolen wordt, of total loss wordt verklaard. Het laatste overkwam Autoblog-lezer Danny, toevallig een goede vriend van AB-coryfee Jaap, die op zijn beurt beter bekend staat als @dutchdriftking. Danny heeft, of beter gezegd had, een Ford Focus ST. Je weet wel, zo’n geniale Hot Hatch met die heerlijke Volvo vijfcilinder. Helaas reed een vrachtwagen door rood en was een aanrijding onvermijdelijk.

Gelukkig zijn er ook twee voordelen. Ten eerste: Danny is ongedeerd! Altijd fijn om te horen. Tweede fijne bijkomstigheid, is dat Danny van de verzekering méér voor de Focus ST terugkrijgt dan dat hij er zelf voor heeft betaald. Op dit moment rijdt Danny naar eigen zeggen in een ‘knaken-wagen’, om de tijd te overbruggen totdat hij een nieuwe mooie auto vindt.

Danny gaat namelijk zeer zorgvuldig te werk. Zijn Focus ST was een absolute heerlijkheid en hij wil er weer iets leuks voor in de plaats zien. In eerste plaats zou wederom een Focus een goede mogelijkheid zijn. Als hij een Hot Hatch kiest, wordt het die snelle Ford. Maar Danny zit eigenlijk ook te denken aan een maatje groter, een D-segment sedan met rijke uitrusting en potente motor. Uiteraard heeft Danny de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Ford Focus ST Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Huidige auto total-loss Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken /modellen: D-segmenters No-go modellen / merken: Amerikanen en SUV´s

Was dat het? Nou, nee. Er zijn nog wel een paar richtlijnen. Er is niet direct een minimumvermogen (ook een beetje afhankelijk van het gewicht), maar 200 pk is wel de ondergrens. Het hoeft niet de meest praktische D-segment auto te zijn, maar je moet er wel lekker in kunnen zitten. Ook verbruik is niet een groot probleem, tenzij het onder de 1 op 7 komt. Dan nog de leeftijd en kilometers. De auto mag absoluut niet van vóór 2005 komen of meer dan 200.000 km gelopen hebben. Danny wil er nog wel een tijdje in kunnen rijden.

Mazda 6 MPS (GG)

€ 8.950

2006

150.000 km

De snelle Mazda 6 was destijds geen groot succes. In Nederland werd er slechts een handjevol van verkocht. Het aanbod is zodoende ook niet erg groot. Met 10 mille in de tas kun je kijken naar de mooiere exemplaren. De Mazda 6 heeft prima hardware aan boord: een potige 2.3 liter turbomotor zorgt voor 260 pk en 380 Nm. Net als bij de Focus kun je dit blok ook nog prima kietelen. In tegenstelling tot bij de Ford kan de Mazda dat makkelijk hebben, dankzij diens vierwielaandrijving.

Het uiterlijk is wel erg bescheiden, maar dat is tegelijkertijd de charme van de auto. Het interieur is niet overdadig luxe, alhoewel de sportstoelen uitstekend zitten. De standaarduitrusting houdt in principe niks te wensen over. Hoe een andere Autoblog lezer de Mazda 6 ervaart, kun je zien in deze video.

Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Distinctive (939A)

€ 7.750

2006

130.000 km

“Te zwaar! Niet snel genoeg! De 156 GTA klinkt beter!”. Ja, ja, dat weten we. Maar als auto is de 159 op zoveel vlakken beter dan zijn voorganger. Zo is de 159 een stuk ruimer dan de wel erg krappe 156. Omdat de Holden-V6 niet zo legendarisch is als zijn Busso-voorganger, zijn de prijzen erg vriendelijk. Binnen het budget kun je kiezen uit bijzonder fraaie exemplaren met veel opties en weinig kilometers.

De 159 3.2 is niet zo snel als 260 pk doet vermoeden, mede dankzij de lange overbrengingen. Dat kan overigens vrij eenvoudig worden opgelost door een compressorkit van Novitec of AutoDelta. Verder is de 159 vooral een modernere auto dan de 156, met een betere zitpositie en meer luxe aan boord. Bekijk hier de rijtest van de 159 V6 en hier het aankoopadvies van de 159.

Saab 9-5 Aero (YS3E)

€ 8.950

2006

140.000

Daar we vorige week vol lof waren over de Saab 9-5 Aero, kunnen we er nu ook niet omheen. Uiteraard is dit geen D-, maar een E-Segment sedan. Omdat de basis van de auto wat ouder is, is het verschil in gewicht en verbruik minder groot dan je van te voren zou denken. Weinig auto’s zitten fijner dan deze Saab, de sportstoelen van de Aero-modellen zijn legendarisch: comfortabel en veel steun. Het beste kun je gaan voor een zo laat mogelijk exemplaar met zo min mogelijk kilometers.

Gelukkig zijn die in het budget prima te vinden. Onderhoud en onderdelen kunnen duurder zijn dan normaal, dus houdt daar rekening mee. Het is een aanstaande semi-klassieker, dus de kans dat de afschrijving beperkt blijft is aanwezig. In dit AutoBlog-aankoopadvies legt @Wouter precies uit waar je op letten.

Subaru Legacy 3.0R Spec B (BL8)

€ 8.500

2006

160.000 km

Eindelijk een knappe Subaru, koopt niemand ‘m. De Legacy B4 3.0 Spec B is net als bovenstaande Mazda zo’n auto die nieuw moeilijk te slijten was, maar gebruikt een uitstekende koop is. Voor je geld krijg je een atmosferische zescilinder boxermotor met vierwielaandrijving en een handbak. Een Legacy Carrera 4S dus! In tegenstelling tot in de Mazda heb je in de Subaru permanente vierwielaandrijving, geen geneuzel met Haldex koppelingen. De betrouwbaarheid staat op een hoog niveau. Zorg wel dat je zoekt naar een Spec B met handbak. De automaat slurpt te veel vermogen en zonder Spec B is de ophanging te soft.

BMW 330i Executive (E90)

€ 9.500

2005

160.000 km

Als je op zoek bent naar een fijne sportsedan, dan is dit zo’n beetje De Norm. Deze BMW 3 Serie heeft het allemaal: een gecultiveerde zes-in-lijn, achterwielaandrijving en een heuse handbak. Precies zoals het hoort. De rijervaring is uniek. De E90 voldoet perfect aan de eisen: wel een sedan met goede zitpositie, maar niet al te ruim en te groot.

Nadelen zijn er ook. Het interieur heeft niet het hoge premium-niveau dat je zou verwachten. Ook moet je goed kijken naar de uitrusting, want er staan veel kale exemplaren te koop. Check ook even of de originele wielen, bumpers, koplampen en achterlichten erop zitten. Voldoende sujetten van het type ‘Sjonnie’ hebben de E90 inmiddels namelijk ook ontdekt. Bekijk dit aankoopadvies om andere verrassingen te voorkomen.

Volvo S40 T5 Summum (S68)

€ 8.950

2007

150.000 km

In principe is dit de vorige auto van Danny, maar dan in een maatpak. De S40 T5 Summum is absoluut niet de sportieve auto die Focus ST wel is. Alhoewel motor en onderstel krek eender zijn, zit er een groot verschil in afstelling. De Volvo voelt aan als een klasse hoger en is comfortabeler. De Summum uitvoering is aan te raden: deze is zeer compleet. Qua transmissie en aandrijving: de voorwielaangedreven variant met handbak is het fijnst. In het budget kun je voldoende exemplaren vinden met een redelijke kilometerstand. Tips kun je bekijken in dit aankoopadvies. Voor de betere tuningsplannen kun je je wenden tot @MartijnGizmo.

Opel Vectra GTS (C)

€ 10.000

2006

135.000 km

De snelste uit het rijtje, met een enorme tuningspotentie. Een ware Autobahnstormer, dat is deze Opel Vectra OPC. Dankzij de uitstekende aerodynamische eigenschappen, het hoge vermogen en het ontbreken van een begrenzer kun je met de Vectra OPC uitstekend BMW’s pesten op de Duitse snelwegen. Ga je de motor ietsjes kietelen (wat vrij eenvoudig is, de 2.8 liter V6 heeft voldoende reserves), dan heb je helemaal een monster. Een bochtenridder is de Vectra niet. Zeker in korte bochten op glad asfalt wil de voortrein wat gaan ‘schaatsen’. Het imago van een Vectra is wat belegen, maar rollen in een Ardenblue OPC is ook een statement aan de wereld geven dat je daar niet zoveel om geeft.

YOLO: Audi S4 (B7, 8E)

€ 9.500

2006

175.000 km

We beginnen met het slechte nieuws. Grote kans dat je bij een S4 in deze prijsklasse een probleempje gaat krijgen met de timingbelt van de motor. Om de V8 in het vooronder van de A4 te passen, werd deze tussen de motor en het schutbord geplaatst. Het vervangen op zich is niet bijzonder lastig, behalve dan dat de motor er helemaal uit moet. Aan de andere kant, daardoor is het wel mogelijk om voor een spotprijs in een S4 met V8 te rijden.

Als die motor het doet is het een topper. Koppel en vermogen te over. Rijden met deze motor herinnert je eraan hoe schadelijk downsizing is voor het automobiele genot. De romige, krachtige en alerte V8 is iets waar je altijd profijt van hebt. De S4 is geen uitgesproken sportieve auto, maar wel een adequate.