Dit huis heeft meerdere garages vol lekker autospul

Van Duits tot Amerikaans. De huidige bewoner heeft het.

Voor deze aflevering van Fundablog wijken we uit naar het format van Droomhuis Gezocht. Niet Sybrand Niessen vond dit huis, maar we werden getipt door Jacco. In het Noorse Båstad staat momenteel deze woning te koop. Gelegen in een rustige omgeving met heel veel groen. Een soort Limburg, maar dan beter.

Als je door de gallery bladert zie je niet één of twee, maar meerdere plekken waar auto’s staan opgeslagen. In een grote loods staat wat ouder spul. Onder andere een Mustang en een Range Rover. In een andere garage staat een E46, klaar voor de betere trackdays, en een A6 Avant. Dan nog een garage waar een E92 staat voor het woon-werk verkeer. Oh, en een motort.

Het huis staat te koop voor 7,5 miljoen Noorse kronen. Omgerekend zo’n 800.000 euro. Daar krijg je een zeer complete woning voor, met een heerlijke sfeer en voldoende ruimte. Bovendien is de locatie niet heel afzonderlijk. De hoofstad Oslo is slechts een uurtje rijden.