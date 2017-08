OM wil duidelijkheid over bizarre carkit-uitspraak

Wie had dat verwacht?

Onlangs zorgde een kantonrechter voor nogal wat opschudding (uitspraak). Deze rechter oordeelde dat het bedienen van een telefoon die in een carkit zit gelijk moet worden gesteld met het in de hand houden van een telefoon tijdens het autorijden. Het gevolg: een vette boete voor de verdachte en waarschijnlijk was de Hollandsche carkitbusiness er ook niet heel blij mee.

Nu is een uitspraak van een kantonrechter niet per se invloedrijk. Het is nog maar de vraag of andere rechters op vergelijkbare wijze zullen oordelen in vergelijkbare gevallen, maar er zit nog een kant aan het verhaal; de handhaving. Moeten politie en justitie zich iets aantrekken van de rechterlijke uitspraak of juist niet?

Juist om dat probleem te ondervangen is het Openbaar Ministerie (OM) voornemens om naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te stappen om zodoende in kaart te brengen wat er van politie en justitie wordt verwacht en wanneer dus boetes moeten worden uitgedeeld.

Is een uitspraak van het Gerechtshof dan wel gezaghebbend en een duidelijke richtlijn voor burger en overheid? Dat valt te bezien. Wel lijkt het OM erop aan te sturen dat de zaak bij de Hoge Raad belandt; de hoogste rechterlijke instantie van ons land in het gros van de procedures. Zodra de Hoge Raad uitspraak doet hebben we wel te maken met gezaghebbende jurisprudentie en zullen andere rechters de lijn van de hoogste rechter moeten volgen in vergelijkbare gevallen. Precedentwerking, heet dat met een dure term.

We zijn erg benieuwd hoe dit verhaal afloopt, maar het lijkt ons niet meer dan logisch dat de uitspraak van de kantonrechter van tafel zal worden geveegd door hogere rechters. Wat jullie?

De lijst met de hoogste boetes van dit jaar vind je trouwens HIER.