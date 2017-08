Nooit meer boze buren vanwege teveel uitlaatgeluid

Ford herstelt de banden met je buren.

Het is natuurlijk hartstikke vet om een dikke V6, V8, V10 of V12 te rijden. Sommige auto’s met een dergelijke krachtbron maken echter de nodige decibellen bij een koude start. Geen probleem als de auto in een garage staat, of je woont bijvoorbeeld vrijstaand. Minder fijn als je te maken hebt met buren.

De Mustang GT met de 5.0 (rijtest) is zo’n auto die best wat kabaal maakt bij een koude start. De eerste minuut schraapt de V8 zijn keel op een hoger toerental. Heerlijk voor de eigenaar, minder voor de omwonende Jesse Klavers die met afschuw naar buiten kijken.

Ford voelt je pijn en introduceert een nieuwe feature. Het heet toepasselijk Quiet Start of, zoals Ford zelf zegt, Good Neighbor Mode. De modus zal standaard worden geleverd op de 2018 Mustang GT. Eigenaren kunnen een tijd instellen waarop Quiet Start actief moet zijn. Mocht je in deze periode de motor starten, dan zal het uitlaatgeluid flink worden gedempt. Zo kun je ongemerkt na een bankoverval wegscheuren ’s ochtendsvroeg de auto starten.

De kleppen in het uitlaatsysteem zijn verantwoordelijk voor de geluidsvermindering. Naast Quiet Start kent de uitlaat ook Normal, Sport en Track Mode. Elke stand komt met een andere volume.

Stationair met Quiet Start is de GT goed voor slechts 72 decibel. Volgens Ford vergelijkbaar met het geluid van een vaatwasmachine. Hoeveel kabaal de auto maakt in de andere standen is niet bekend. Een promovideo van Ford check je op Autojunk.