Opgefriste Mazda 2 is heerlijk maf en raar

De opgefriste Mazda 2 doet niet aan serieus zijn. Dat is iets voor saaie mensen.

Mazda begint zich telkens meer te ontpoppen als het eigenwijze jongetjes van de klas. Dat was het eigenlijk altijd al, maar nu alle automerken min of meer dezelfde strategie lijken te volgen qua techniek, design en prijs, valt het extra op. Met andere woorden: alle fabrikanten focussen zich op een medium elektrische crossover met premium sportpakket.

Qua kleine auto’s gebeurt er vrij weinig op deze planeet en dat is helaas ook een trend die we zien bij Mazda. Hun kleinste model, de Mazda 2, is nu al sinds 2014 op de markt. Nu is het nog best een fris ogend model, wat iets zegt over de basis-designtaal van Mazda. Die Kodo-filosofie blijft langer vers dan bijvoorbeeld het New Edge Design van Ford destijds.

Customizen

Om de kleine auto toch relevant te houden, is er eindelijk een opgefriste Mazda 2. De laatste facelift dateert van 2019 en dus is het wel weer tijd voor een nieuw model. Die komt er niet, dus moeten we het hiermee doen. Er zijn twee nieuwe kleuren Airstream Blue Metallic en Aero Gray Metallic.

Maar het meest bijzondere is dat je met de opgefriste Mazda 2 hetzelfde kan doen als met Mini’s het geval is. Je kan de kleine Mazda namelijk helemaal naar wens customizen. Middels kleurtjes kun je dan laten zien waar jij voor staat.

Uiteraard kun je de spiegels en het dak aanpassen. Maar het gaat veel verder. De grille blijkt helemaal niet nodig en is nu een ‘plaat’ geworden die je kunt uitvoeren in een kleur. Met name die blauwe met witte grille is erg bijzonder. Als je nog een ‘echte’ grille wenst, dan kan dat overigens ook nog.

Kleur je spaken

Verder is er een hele hoop keuze qua stickers die de auto er vlotter uit moeten laten zien. Vervolgens de wielen, zelfs die kun je aanpassen! Het zijn dit keer geen 19 inch patta’s met banden zo plat dat er geen lucht in hoeft. Nee, het zijn kleine wieltjes waarbij je de kleuren van de spaken kunt aanpassen. Helemaal zwart of grijs is mogelijk, maar witte spaken kan ook. Of twee maal wit en eenmaal oranje.

Het is een detail dat we zagen bij bijvoorbeeld de Opel Adam. Het is misschien niet iets dat je wil doen voor een Mercedes-Benz CLS, maar op een B-segment hatchback oogt het lekker maf in de positieve zin des woords. Al met al zijn er volgens Mazda 198 kleurencombinaties mogelijk.

Techniek opgefriste Mazda 2

De opgefriste Mazda 2 is nu voor Japan aangekondigd. Daar kun je de auto krijgen met een 1.5 SkyActiv motor. Optioneel kun je kiezen voor een automaat en zelfs vierwielaandrijving is mogelijk! Dat is echt bijzonder. Audi, toch hét merk van quattro, levert op geen enkele A1 vierwielaandrijving bijvoorbeeld.

Het lijkt ons vrij aannemelijk dat alle updates door zullen druppelen voor de Europese Mazda 2 (die grotendeels identiek is). Houdt er rekening mee dat de update geldt voor de reguliere Mazda 2, en niet de hybride-versie. De Mazda 2 Hybrid is namelijk stiekem een Toyota Yaris met Mazda-logo in de neus.

Meer lezen? Dit zijn 9 bijzondere Mazda hoogtepunten!