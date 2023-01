Koop huis met enorme garage én toegang tot circuit

Ultieme man cave te koop! Dit huis heeft een prettige garage maar ook toegang tot een circuit.

The American dream: hard werken en dat beloond krijgen. Ongeacht je afkomst of achtergrond. En als je dat weet te bereiken, dan wil je wel in een fijn huis wonen. Wij vinden dan een ‘fijn huis’ een crib met voldoende ruimte, maar ook met een grote garage en toegang tot een circuit.

Huis met garage en toegang tot circuit

In Amerika kan het. Toen we over het internet aan het speuren waren liepen we tegen dit huis aan. Gebouwd in 2019, dus nog zo goed als nieuw. Het uitzicht aan de voorkant van het huis is nog wel wat treurig, maar misschien zijn dat nog vrije kavels. Kan je beste maat ook nog even een huis bouwen. Ik zie alleen maar voordelen.

De villa met 2 verdiepingen beschikt over 3 slaapkamers, 3 complete badkamers, een kantoor en 3 aparte woonruimtes. Goed, het huis is mooi en groot enzo. Maar waar het echt om draait is de indrukwekkende garage voor tien auto’s met hydraulische lift. Vanuit je keuken kijk je zo naar mooie collectie voertuigen.

Je komt niks tekort: er is een brug en veel ruimte voor je auto’s en motoren. De huidige eigenaar heeft zo te zien een voorkeur voor motoren. We zien een paar mooie exemplaren, waaronder een vintage Honda. Hiernaast nog een mini voor het dagelijks gebruik en een Aston Martin DB9 om lekker op te vallen. En vergeet de raceauto niet. Zo te zien is dat een Dragon F4, waarmee je in een competitie kan rijden.

Locatie, locatie, locatie

Makelaars zeggen dit altijd: de locatie is het belangrijkst. Nou, dat zit hier wel goed. Het huis staat in het zonnige Californië op het ‘World-Class Thermal Club Private Motorsport Facility’. Racen aan huis dus! De Thermal Club biedt 8,2 km racebaan op 3 afzonderlijke circuits. Clubvoorzieningen omvatten een restaurant en bar, compleet met observatiedek van 4 verdiepingen. Er is een garage bij de baan voor je spullen en een tuningshop, als je dit nodig hebt. Natuurlijk kun je ook je auto’s en motoren laten wassen. Ideaal dus.

Emigreren en kopen? Dat kan. Met een beetje afdingen moet je huis wel krijgen voor 3,8 miljoen euro.