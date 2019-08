Fijne Toyota Supra wordt nog iets fijner

Het zijn de kleine aanpassingen die het 'm doen.

Voor de liefhebbers van onvervalste Japanse sportwagens is het goed nieuws dat langzaam maar zeker de helden van weleer terugkeren. Het begon 11 jaar geleden met de Nissan GT-R (R35). In 2016 keerde de Honda NSX terug en dit jaar mogen we de Toyota Supra verwelkomen.

Zoals het geval is met veel Japanse sportauto’s, is de standaard auto een perfecte basis voor meer. Veelal komen de Japanse merken zélf met een hele rits aan uitvoeringen. Daarnaast kunnen we altijd vertrouwen op de creaties van diverse tuners. De Supra van vandaag is onderhanden genomen door Titan Motorsports.

Deze firma uit Orlando (Florida, Verenigde Staten) heeft het behoorlijk smaakvol gehouden. Mits juist uitgevoerd kan tuning wel degelijk een verbetering zijn. We zijn een zwarte splitter onder de voorbumper. Deze lijkt ‘door te lopen’ in de side skirts, die eveneens zwart zijn. Aan de achterkant zien we een andere diffuser. De uitlaten lijken standaard te zijn, maar we weten dat een sportuitlaatsysteem van zowel Akrapovic als Milltek wonderen doet.

De auto staat behoorlijk laag op de wielen. De Supra heeft namelijk een schroefset van het Duitse KW gekregen, waardoor de auto flink verlaagd is. De velgen komen van Vossen en zijn eigenlijk een maatje te groot. Wel gaaf is dat de velg achter concave is en voor niet. Geeft de auto een nog betere stance.

Of de Supra ook voorzien is van meer vermogen weten we eigenlijk niet. Standaard levert de Supra op papier 340 pk. Het is een publiek geheim dat de GR Supra aanzienlijk sneller is dan de BMW Z4 M40i, die technisch behoorlijk ‘gelijk’ is. Diverse rollenbanktests hebben uitgezeten dat het vermogen op de krukas zo’n 380 tot 400 pk is. Aangezien dit BMW blok uitermate goed te tunen is, hoeven we niet lang te wachten op de eerste vermogensstijgingen.