Dit huis op Funda is van een échte autoliefhebber

Dit zeggen we niet vanwege de BMW 3 Serie op de oprit, maar vanwege de inhoud van de schuur.

Wanneer ben je een echte autoliefhebber? Als je Alfa Romeo bezit natuurlijk, of er ooit een gehad hebt. Als we dit criterium van Jeremy Clarkson even aanhouden hebben we op Funda het huis gevonden van een rasechte autoliefhebber. In de garage zien we namelijk diverse Alfa’s. En meer…

Het huis zelf ziet er van de buitenkant niet heel bijzonder uit. De aantrekkingskracht zit ‘m vooral in de ligging en de lap grond die bij het huis hoort. Met een perceel van 33.917 vierkante meter heb je alle ruimte. De woning is gelegen in het pittoreske Markelo, in de Achterhoek.

Het is ons natuurlijk niet om het huis te doen en ook niet de om de lap grond, maar om de garage. Bij deze woning hoort namelijk een riante garage, of zoals de advertentie het noemt: een multifunctioneel bijgebouw. Hier kun je met gemak tien auto’s kwijt en als het moet ook wel twintig.

Het leuke is: het multifunctionele bijgebouw is op dit moment goedgevuld door de huidige eigenaar. Die heeft duidelijk een voorliefde voor Italiaanse auto’s, want we zien onder meer vier Alfa’s. We spotten een Giulia Quadrifoglio, een Giulietta, een Brera en een Spider. Er is ook nog een Abarth-sectie, met drie Abarth 500’s en een Abarth 124 Spider.

Het is niet alleen Italiaans wat de klok slaat, want we spotten ook nog een BMW Z4 E89 en iets wat lijkt op een Mercedes CLK Cabrio. De duurste auto van het stel staat echter buiten: dat is een AMG GT in Solar Beam Yellow. De beste man heeft dus een heel leuk en divers wagenpark, we kunnen niet anders zeggen.

De auto’s zijn niet te koop voor zover we weten, maar het huis is dat wel. Voor €1.395.000 kan dit optrekje van jou zijn en mag je de garage vullen met je eigen autocollectie. Daarvoor verwijzen we je graag door naar Funda.

Met dank aan Giacomo voor de tip!