Ook bij dit merk krijg je nu 10 jaar garantie

Dit merk volgt het voorbeeld van Lexus en Toyota.

Zeg je Japans, dan zeg je betrouwbaar. De Japanners hebben door de jaren heen een ijzersterke reputatie opgebouwd op dit vlak. Toyota en Lexus onderstrepen dit sinds 2022 ook met een garantietermijn van maar liefst 10 jaar. Nu is er nog een Japans merk dat dit voorbeeld volgt.

Het gaat om Suzuki. Ze maken vandaag bekend dat ze 10 jaar garantie introduceren op hun auto’s. Dit geldt overigens niet alleen voor de auto’s van Suzuki, maar ook meteen voor hun motorfietsen en buitenboordmotoren. Dat je het even weet.

Tot nu toe kreeg je maximaal 6 jaar garantie bij Suzuki. Dat wordt nu dus 10 jaar, maar uiteraard zijn er kleine lettertjes. Als het onderhoud bij een dealer wordt uitgevoerd conform de voorschriften, dán wordt de garantie telkens met een jaar verlengd.

Uiteraard is er ook een kilometerbeperking. Die ligt op 200.000 kilometer. Dat is ook het geval bij Lexus en Toyota. Ook Kia biedt een (verlengde) garantie van 10 jaar, maar wel bij minder kilometers. De Koreanen trekken een streep bij 150.000 kilometer.

De meeste Europese merken komen bij lange niet in de buurt met hun garantietermijn. Merken als Volkswagen, Opel en Peugeot bieden slechts een luttele 2 jaar fabrieksgarantie. Je kunt je wel afvragen hoeveel je nu echt hebt aan de 10 jaar. Want wie gaat een Suzuki Swift die bijna 10 jaar oud is nog bij de dealer onderhouden? Maar goed, Suzuki geeft hiermee wel een signaal af dat ze vertrouwen hebben in hun producten.