Dit is de nieuwe Fiat 500 met benzinemotor (en dit kost ‘ie)

De Fiat 500 Hybrid moet de verkopen weer op de rit helpen.

Het heeft 5 jaar geduurd, maar de ‘nieuwe’ Fiat 500e krijgt nu toch een verbrandingsmotor. Dit was aanvankelijk niet het plan, anders was ‘ie natuurlijk wel eerder gekomen. Maar ja, de Fiat 500e liep toch niet zo hard als ze gehoopt hadden. De productie is zelfs meerdere keren stilgelegd.

Dat is nu als het goed is verleden tijd, want de Fiat 500 Hybrid is hier. Dit is geen echte hybride, zoals de Aygo X Hybrid, maar gewoon een mild hybrid. Deze aandrijflijn komt linea recta uit de oude Fiat 500, met de welbekende 1.0 driepittert. Fiat communiceert nog geen vermogen, maar we gokken dat deze nog steeds 70 pk levert.

Dat Fiat deze aandrijflijn in de 500 heeft gelepeld, betekent dat je ook weer zelf moet c.q. mag schakelen. De oude 500 Hybrid was namelijk alleen met handbak leverbaar, en Fiat heeft geen moeite gedaan om daar verandering te brengen. Wil je een automaat? Dan moet je de 500e nemen.

Qua uiterlijk zijn de verschillen met de elektrische 500e nihil. Alleen een extra koelsleuf onder het 500-logo op de neus verraadt dat deze auto een verbrandingsmotor heeft. De uitlaat zit verstopt achter de achterbumper.

De hamvraag is: wat gaat de nieuwe Fiat 500 Hybrid kosten? Dat verklapt Fiat nog niet, maar Automotive News meldt een prijskaartje van €17.000. Voordat je naar de dealer rent: dat is de internationale prijs. In Nederland komt er nog zo’n €5.000 aan bpm bovenop, dus reken op zo’n 22 mille.

Is dat veel geld voor een A-segmenter? Ja, maar een Picanto of een i10 heb je ook niet voor minder 20k. En de Fiat 500 is nooit de goedkoopste geweest. Dus dat hoeft het succes van de 500 Hybrid niet in de weg te staan. En je bent wel gewoon minstens 7 mille goedkoper uit dan met een 500e.