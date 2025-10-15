Da’s vaak hè? Dat iets zo simpel is, dat het in al zijn eenvoud niets minder dan een briljant idee is!

In Australië hebben ze iets uitgeprobeerd dat verrassend simpel klinkt, maar groot effect heeft. Dat je denkt, waarom heeft nog nooit iemand hier eerder aan gedacht. Omdat het zo enorm voor de hand liggend is.

Wat hebben ze dan gedaan? Op een gevaarlijke bergweg, waar ’s nachts veel ongelukken gebeurden en verlichting plaatsen niet mogelijk was, zijn de wegmarkeringen overgeschilderd met fluorescerende verf. En het resultaat? Het aantal nachtelijke ongevallen daalde met meer dan zestig procent.

De reden is eenvoudig: in het donker konden bestuurders de bochten nauwelijks inschatten. Er was weinig verlichting, veel hoogteverschillen en lange stukken zonder bebouwing. De nieuwe verf neemt overdag licht op en geeft dat ’s nachts weer af, waardoor de weg oplicht als een zachte gloed. Geen disco, geen sciencefiction, gewoon duidelijk zichtbaar asfalt. Briljant!!

Dit idee is zo simpel, dat het briljant is!

De proef liep van december 2024 tot juli 2025 en de cijfers liegen er niet om. Minder ongelukken, minder stress en vooral meer vertrouwen bij bestuurders. Volgens lokale metingen voelde ruim tachtig procent van de weggebruikers zich veiliger sinds de aanpassing.

De techniek zelf is niet nieuw, maar het is de eerste keer dat er op zo’n schaal bewijs is dat het werkt. En dat voor een maatregel die nauwelijks onderhoud vraagt en volledig zonder elektriciteit functioneert.

Natuurlijk zijn er ook kanttekeningen. De verf is duurder dan gewone wegmarkeringen, en de helderheid neemt af na verloop van tijd. Bovendien werkt het systeem vooral goed op plekken met veel zonlicht, omdat het dan beter oplaadt. Maar voor wegen waar elke bocht telt, lijkt het de investering meer dan waard.

Het mooie is dat dit laat zien hoe kleine oplossingen soms de grootste impact hebben. Geen dure technologie, geen ingewikkelde systemen, gewoon wat licht op de weg. En soms is dat precies wat mensen nodig hebben om veilig thuis te komen. Een simpel idee, dat letterlijk verlichting brengt. Dat noemen we gewoon echt briljant!