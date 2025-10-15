We liegen niet. Vijf voor twaalf!

Het gaat niet lekker in de autobranche. Dat is kort gezegd een beetje hoe het ervoor staat. Steeds meer seinen staan op oranje en sommigen inmiddels al op rood. En dat zien wij niet alleen, of de autofabrikanten zelf, ook de grote jongens in de financiële sector luiden de noodklok.

JPMorgan Chase bijvoorbeeld. Daar kijken ze met aldoor groeiende zorg naar de autokredietmarkt. Wat eerst losse incidenten leken, begint steeds meer op een patroon te lijken. Kleine schokken in de sector brengen onverwacht grote verliezen met zich mee, en de signalen stapelen zich op.

Volgens de bank groeit het risico dat de kredietketen rond autoleningen begint te rafelen. De rente is hoog, consumenten staan financieel onder druk en de marges van autobedrijven worden dunner met de dag. Het is een kwetsbaar evenwicht dat bij het minste duwtje kan kantelen. Of zijn we de kredietcrisis van 2008 vergeten?

Het is nu echt vijf voor twaalf voor de autoindustrie

Binnen JPMorgan klinkt de waarschuwing dat problemen vaak pas zichtbaar worden als ze al te laat zijn. De eerste scheuren zijn zelden de laatste. En wie denkt dat het bij één incident blijft, begrijpt niet hoe snel geld door een systeem beweegt als het vertrouwen afbrokkelt.

De bank zegt dat dit geen crisis is, maar ook geen ruis. Interne afdelingen zijn bezig met herbeoordelingen van risico’s en blootstellingen. Niet omdat paniek nodig is, maar omdat het scenario van een bredere correctie niet langer theoretisch is.

De toon is voorzichtig, maar de onderliggende boodschap duidelijk: het financiële evenwicht rond autoleningen is instabieler dan het lijkt. En als één schakel breekt, kan het hele netwerk meetrillen.

Voor nu blijft het stil. Maar in de financiële wereld komt stilte zelden zonder reden en blijkt de stilte er vaak eentje voor de storm. Soms is dit het moment vlak voordat iets loskomt en JPMorgan lijkt dat donders goed te weten.

Laten we hopen dat het de autoindustrie bespaard blijft, maar wij zijn er vooralsnog niet helemaal gerust op.