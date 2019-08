Dit interieur komt in een verrassende auto terecht

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Als er één merk in relatief korte tijd enorme stappen heeft gemaakt, is het Kia wel. De Zuid-Koreaanse gigant is een heeft in zo’n 20 jaar tijd het roer compleet omgegooid. Van verouderde Mazda techniek in een budget-jasje tot keurige en ordentelijke middenklassers.

Zeker in tijden dat veel non-premium automerken het erg lastig hebben, doet Kia het uitstekend. Over de gehele range hebben ze een behoorlijk verse aanbieding. Alleen een van hun topmodellen, de Mohave, bleef lange tijd verstoken van een opvolger. De Mohave heeft als voordeel dat het een grote terreinauto is, dus dan vergeef je zijn wat grovere afwerking een beetje.

Want eerlijk is eerlijk, de Mohave was nogal verouderd. In de meest luxe uitvoeringen ging het nog wel. Dan kreeg je veel hout (wat eigenlijk plastic was), veel aluminium (wat eigenlijk plastic was) en veel leder (wat plastic aanvoelde). Dat gaan de mannen en vrouwen Kia recht zetten, want dít is het interieur van de nieuwe Kia Mohave:

Het gaat niet meer lang duren voordat Kia het complete doek haalt van de compleet nieuwe Mohave, die op sommige markten ook Borrego genoemd werd. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwe en bijzonder geslaagde Kia Telluride een opvolger is van de Mojave, maar er is toch een groot verschil. De Kia Telluride is ietsje kleiner en meer gericht op het asfalt. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua concept lijkt de Telluride op de Volvo XC90.

De Kia Mohave is aanzienlijk stoerder. Niet alleen qua voorkomen, ook qua techniek. De Mohave is gebouwd voor het zware werk. De auto staat namelijk op een ladderchassis. Ook qua motoren wordt de Mohave iets meer een werkpaard. Naar alle waarschijnlijkheid is er keuze uit een 3.0 V6 diesel met 260 pk, een 3.8 benzine en sommige bronnen spreken van een heuse (atmosferische) 4.6 liter V8. De Mohave komt sowieso niet Nederland. De auto is specifiek bedoeld voor markten waar de bruuske kwaliteiten nog echt benut worden, zoals Zuid-Amerika, Azië en Rusland en het Midden-Oosten.