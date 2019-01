Driemaal raden waar deze enorme SUV vandaan komt

The answer will surprise you.

Tenzij je helemaal op de hoogte bent van de huidige designtaal van Kia, had je niet kunnen raden dat dit een nieuwe auto van de Koreaanse autofabrikant is. Toch zijn er een aantal hints die het land van oorsprong van de Telluride weggeven. Zo is het Kia’s versie van de Hyundai Palisade. Wie een goed geheugen heeft, zal eveneens hebben gemerkt dat we de Telluride al eens hebben besproken.

Jazeker, toen Kia tijdens de New York Fashion Week (waar anders?) de Telluride Concept in de spotlichten zette en later met een reeks bijzondere, getunede varianten op de proppen kwam, probeerde het ons vrij duidelijk op te warmen voor de latere productieversie van de SUV. Tijdens de NAIAS in Detroit hebben de Koreanen officieel de doeken van de auto getrokken.

Wanneer we zeggen dat Kia een grote auto heeft gemaakt, is dit een understatement. De Telluride is namelijk de grootste auto waarop de Koreanen ooit hun badge hebben geplakt. Deze grootte wordt binnenin de auto vertaald naar een totaal van liefst 8 zitplaatsen. Overigens heeft Kia het enorme canvas van zijn SUV niet gebruikt om allerlei afschuwelijke designelementen in de auto te verwerken. Dit in tegenstelling tot de Palisade, die lachwekkend grote achterlichten en een vreselijke neus heeft.

Kia levert de Telluride aanvankelijk met een 3,8-liter V6, die in de praktijk ongeveer 300 pk en 355 Nm aan koppel produceert. Over een hybride variant spreekt Kia vooralsnog niet. Het merk maalt eveneens niet om het bekendmaken van acceleratietijden en ook de topsnelheid wordt buiten beschouwing gelaten. Logisch, want het dik 5 meter lange, bijna 2.300 kg wegende apparaat hoeft enkel uit te blinken in het zo comfortabel mogelijk vervoeren van zijn passagiers. Wij denken dat dit wel moet lukken.