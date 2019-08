Porsche pakt een interessant ‘Ringrecord’

Soms moet je creatief zijn.

Ronderecords zijn tegenwoordig erg belangrijk voor fabrikanten. Eigenlijk is dat waanzinnig vreemd. Een auto die snel is op een bepaalde baan, hoeft niet direct een prettig sturende auto te zijn om elke dag mee te rijden. Het geeft echter wel aan hoe competent een auto is. Het is net als met hele dure horloges. Je gaat niet dagenlang op de bodem van de oceaan liggen om te controleren of ‘ie nog steeds precies op een duizendste nanoseconde gelijk loopt. Maar het is wel gaaf dat het kan.

Er zijn echter heel erg veel gegadigden voor de titel snelste auto op de Nürburgring. Dus je kan het dan in categorieën gaan zoeken, zoals de snelste zevenzits SUV met viercilinder diesel. Dat betrof overigens de Skoda Kodiaq RS. Honda deed het slim door met de Civic Type-R alle andere circuits dan de Nurburgring af te gaan. Iets wat Alfa Romeo met de Stelvio dunnetjes over heeft gedaan.

Porsche doet het nu nog inventiever. Ze zetten het ronderecord op een circuit dat nog niet eens af is! Met Tim Schrick aan het stuurwiel werd er een rondetijd van 3 minuut 51 afgelegd. De auto in kwestie was een Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid. Op dit moment zijn ze bezig met de verbouwing van de Gotlandring, dus dit ‘record’ zal voor eeuwig blijven staan. De auto stond overigens op gewone straatbanden. De video kun je hieronder bekijken: