Kia noemt zijn nieuwe crossover een meesterwerk

Letterlijk, de naam van de auto is daadwerkelijk 'Masterpiece'.

Kia is van ver, heel erg ver gekomen. In de jaren ’90 was het nog het lachertje op de automarkt, maar die tijden zijn lang voorbij. Tegenwoordig is Kia een merk het de gevestigde orde meer dan lastig kan merken. Sterker nog, in sommige klassen is Kia juist net een stapje verder dan de concurrentie.

Waar Kia een enorme voorsprong had, waren de SUV’s van het merk. Al in in de jaren ’90 kon je naar de Kia dealer gaan voor een verse Kia Sportage. In 2002 kwam daar de Sorento bij. Nu waren dat niet de meest verfijnde cross-overs/SUV’s, maar Kia had ze tenminste in de showrooms staan. Dat aanbod werd in de loop der jaren uitgebreid, maar de Sportage en Sorento zijn nog altijd goed verkopende SUV’s.

Daar komen wellicht twee nieuwe modellen bij. We beginnen met de eerste waar Kia echt enorm trots op is. Nu zou je kunnen aannemen dat Kia zo’n model dan de ‘Pride’ noemt, maar die hadden ze in de jaren ’90 al. Nee, de gigantische SUV krijgt de naam ‘Mohave Masterpiece’. Jazeker, zoals heel egocentrische mensen hun jongeheer noemen, noemt Kia zijn nieuwste concept. Veel informatie over de Kia Mojave Masterpiece is nog niet bekend, behalve dat het front niet echt heel erg subtiel is.

Het ding meet 5 meter in lengte. De naam ‘Mojave’ is niet nieuw, Kia gebruikte die naam ook voor een grote SUV. Dat ding was nog écht een ouderwetse Kia (veel meters blik voor weinig geld), dus grote kans dat die verouderde auto vervangen gaat worden deze Mojave Masterpiece. Die auto was leverbaar met de verouderde 3.8 V6 en 4.6 V8. Wellicht dat de opvolger de nieuwe V6 meekrijgt de we onder meer kennen uit de Kia Stinger.

Mocht je de Kia Mojave Masterpiece maar een lomp onding vinden, dan begrijpt Kia dat volkomen. Naast de Mojave Moasterpiece toont Kia namelijk ook de SP Concept. De SP Concept is aanzienlijk sportiever en Europeser vormgegeven. Sterker nog, de neus doet ons onwillekeurig denken aan de Skoda Kodiaq. De Kia SP Concept werd in 2018 al eens onthuld, maar dit is een doorontwikkeling daarvan. Jazeker, ook concept cars kunnen facelifts krijgen. Kia heeft al bevestigd dat de SP Concept nog dit jaar als productiemodel onthuld zal worden. Onder welke naam dat is, is vooralsnog niet bekend.