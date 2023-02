Hoe zou een BMW M3 Touring in de 90’s eruit zien?

Da’s een retorische vraag, want je hoeft je dat niet in te beelden. De BMW E30 M3 Touring bestaat echt, met een ‘maar’.

De BMW M3 (E30) is waar het allemaal begon met de extra sportieve 3 Serie. Terugkijkend op die tijd was het echt een pril begin. BMW gaf de auto een kleine motor, een 2.3 liter viercilinder (S14B23) met in het begin ‘slechts’ 200 pk. Vooral wegligging en rijplezier moest een rol spelen. Dat kon overigens alleen in de coupéversie van de auto: sedan, cabrio en al helemaal Touring was nergens te vinden met de M3-aandrijflijn.

BMW M3 Touring

Laten we wel wezen, de wereld heeft uiteindelijk tot 2022 moeten wachten om überhaupt een M3 Touring te zien. Dat terwijl het in de 90’s echt een leuk concept had kunnen zijn, een rasechte rivaal voor de Audi RS2 (die later kwam!). Je kunt je inbeeldingskracht en/of je AI-fotoshopmachine met rust laten, er is een ‘BMW M3 E30 Touring’ en hij bestaat echt.

E30 M3 Touring

Een fanatieke Amerikaan heeft namelijk een BMW M3 E30 Touring gebouwd. Het is uiteraard zelfbouw, maar het is knap werk. De basis is een BMW E30 Touring, die er in niet-M-vorm natuurlijk wel is geweest. In dit geval werd de BMW 325i Touring gebruikt. Daar is vervolgens een M3-bodykit aan toegevoegd. En dat is niet over één nacht ijs gegaan.

Naast het M3-front is er namelijk ook genoeg aandacht besteed aan de rest. Flink uiteengezette wielen (period-correcte BBS-velgen incluis) met bijpassende verbrede wielkasten achter (met zelfs de iconische M3-heupen in de deuren toegevoegd!). Ook is er een gepaste achterbumper met een groot genoeg gat voor de twee dikke pijpen linksonder en de achterlichtunits zijn zelfs zo aangepast dat de achteruitverlichting rood gekleurd is, alsof het de units van een M3 zijn. Een volledige verfbeurt in de originele kleur van de E30, Henna Red (562), maakt het setje compleet. Dit is echt alsof de auto zo uit de fabriek kwam rollen.

Motor

Maar dan komt de vraag: is het allemaal uiterlijk vertoon? Ja en nee. We gaan je uit je droom helpen: er ligt geen S14 voorin deze BMW M3 E30 Touring. Er ligt wel een motor die er stiekem goed bij past. Er ligt namelijk een M54B30 uit een BMW 330i ‘ZHP’ (E46) in. Er wordt verder niet gesproken van flink aangepaste motorspecs, dus verwacht 235 pk. Dat past dan weer goed bij de specs van de originele BMW M3, dus wij keuren hem goed.

Kopen

Een echt staaltje heerlijkheid dus, maar er is goed nieuws: deze BMW M3 E30 Touring staat te koop! De auto heeft een Pools verleden maar staat nu in de VS. Er staat zo’n 175.000 kilometer op de teller. En het is waarschijnlijk één van de weinige, dan wel de enige, van zijn soort.

De auto staat te koop via een veiling op Cars & Bids en de teller staat op het moment van schrijven (nog 24 uur over) op 35.000 dollar. Dit toppunt van huisvlijt van de dag kan dus nog van jou zijn. Koop dan!1!