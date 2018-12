‘Elektrische auto te duur voor de Nederlander’

De massale overstap blijft vooralsnog uit.

Er moet meer gebeuren om de Nederlandse consument in een elektrische auto te krijgen. Op dit moment is er nog maar een klein percentage automobilisten te vinden in een elektrische auto, aldus de 2018 Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. Jaarlijks kijkt de organisatie of er vorderingen zijn in het gebruik van de elektrische auto onder Nederlanders.

Dat dit de uitkomst is was natuurlijk te verwachten. Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de Nederlanders wel interesse heeft in elektrisch rijden, maar daar nu nog geen budget voor heeft. Kijkend naar het beschikbare gamma aan elektrische auto’s, dan is het aanbod vooral duur te noemen. Autofabrikanten beginnen het elektrische offensief met prijzige modellen. Er zijn uitzonderingen zoals de Hyundai KONA en de Kia e-Niro. Echter, de Tesla Model 3 komt eerst in een duurdere setting naar ons land en ook de Audi e-tron en de Jaguar i-PACE zijn niet voor iedereen te betalen.

Deelnemers aan het onderzoek van de ANWB hopen op een elektrische auto van 10.000 euro. Pas dan kunnen we grote interesse verwachten. Dat is nu nog niet aan de orde. Op dit moment begint het bij circa 20 mille. Andere hekelpunten zijn het opladen van de auto. Zeker bij de goedkopere EV’s is de actieradius niet denderend. Mensen zijn nog wantrouwend over de levensduur van accu’s en of ze niet onverwacht langs de weg komen te staan met een lege batterij.