Dit is de allerduurste auto van Marktplaats

Dus niet de allerduurste Mercedes, niet de allerduurste SUV en ook niet de allerduurste ‘getjoende’ wagen. Nee, dit is gewoon de allerduurste auto van Marktplaats.

Op Marktplaats naar auto’s struinen blijft leuk. Je vindt er van alles. Laatst nog een puntgave Renault 5 met bijna geen kilometers op de teller voor een kleine 8,5 duizend euro, maar ook een dikke Passat W8 is de revue al gepasseerd.

Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Daarom zijn we vandaag eens gaan kijken wat nou de allerduurste auto is die je op Marktplaats kunt vinden. En dat was dus deze.

Mercedes Benz G63 Mansory

Het betreft dus zoals bovenstaande kop al aangeeft een Mercedes Benz G63 Mansory. Met andere woorden, een auto die nuchter beschouwd van zichzelf al volkomen belachelijk is, nog een tandje belachelijker gemaakt.

Want wees eerlijk, een rijdende zeecontainer met een rammende 4.0 bi-turbo V8 die standaard al 544 pk levert, ook nog eens gaan opvoeren slaat rationeel gezien he-le-maal nergens op. Maar dan ook echt niet.

Maar het is wel vet dat het gebeurt. Dat dan weer wel. Ja, rationeel zijn doen we wel op kantoor, toch?

721 pk en een top van 300…

Lees het nog maar eens. De G63 AMG Mansory levert 721 pk en snelt daarmee naar 300 kilometer per uur. Nog indrukwekkender is misschien wel dat hij in 3,7 seconden op de 100 zit. Let wel; in een zeecontainer met wielen.

Motorisch is het dus een kunststukje, ondanks dat het helemaal nergens op slaat. Wat ondergetekende betreft hadden ze het bij de motorische aanpassingen kunnen laten. Maar ja. Dan word je natuurlijk nooit de allerduurste auto van Marktplaats.

Dan het uiterlijk én het interieur

Dat is waar het een beetje gaat wringen. Er zullen voetballers en rappers zijn die de aanpassingen watertandend zitten te bekijken. Maar ik denk dat het merendeel van de mensheid toch zijn wenkbrauwen fronst bij het aanzien van deze auto.

Mansory is namelijk niet over 1 nacht ijs gegaan toen ze aan deze G-Wagon begonnen. Sterker, alles wat in de catalogus stond is erop en erin gepropt. Als je even de tijd hebt, hieronder staat alleen wat ze aan de buitenkant hebben gedaan.

Aan de binnenkant zijn ze ook helemaal los gegaan. Met als meest in het oog springende ‘detail’ natuurlijk de oranje lederen bekleding. Als je wil opvallen, kun je het maar beter goed doen, lijkt het credo van Mansory.

Maar wat kost de allerduurste auto van Marktplaats?

Het zal je niet verbazen dat het om een heleboel geld gaat. Deze door Mansory aangepakte Mercedes G63 kost de lieve som van € 469.940,00. Inderdaad, bijna een half miljoen. Voordeel is wel dat het bouwjaar 2021 is en dat hij slechts 10 kilometer op de teller heeft staan, dus je koopt feitelijk een nieuwe. En er zit een sterrenhemel in. Dat rechtvaardigt de prijs eigenlijk al.

En om het in perspectief te zetten. Voor hetzelfde geld koop je ook een appartementje van 29 m2 in het centrum van Amsterdam met plaats voor 1 persoon. In de allerduurste auto van Marktplaats kun je met z’n vijven leven én je kunt hem ook in het centrum van Amsterdam parkeren.

Ja, in het centrum van Amsterdam ja. Als je die € 469.940,00 voor de auto kunt aftikken, kun je die 7,50 per uur parkeerkosten ook wel betalen.

Wil je meer zien?

Dat kan. Het enige dat je dan hoeft te doen, is even op deze link te klikken. Zorg wel dat je een half uurtje de tijd hebt om de lijst met standaarduitvoering en opties te lezen, want die is niet kort. Zei ik met enig gevoel voor understatement…

Dan is de enige vraag die ons nog rest; heb je liever deze, of toch dat appartementje van 29m2 in Amsterdam?