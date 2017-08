Dit is de arm van Jeremy Clarkson

Wat heeft 'ie nu weer uitgespookt?

Het TopGear The Grand Tour-trio heeft weleens betere dagen gekend. Nog niet zo lang geleden moest Richard Hammond even opgelapt worden na een zware crash tijdens de opnames van het nieuwe seizoen van de serie en nu zit Clarkson himself in de lappenmand. Het anker wil zoals altijd niet onder doen voor een van zijn sidekicks en heeft ook even het hospitaal opgezocht.

De reden was trouwens minder ‘cool’ dan bij Hammond het geval was, of beter gezegd een ander soort ‘cool’. Jeremy heeft namelijk een koutje opgelopen. En dat nog wel terwijl hij op vakantie was op het pittoreske Mallorca. Een longontsteking noopte de Brit zich de accesoires aan te meten die je kan zien op bovenstaande foto. Zoals je mag verwachten van Clarkson plaatste hij op Instagram een koddige tekst bij het plaatje:

“Niet het soort armbanden dat ik normaal draag op vakantie”

Jeremy zou na zijn vakantie weer aan het werk gaan, maar of dat nu vertraging oploopt is niet bekend. Datzelfde geldt voor wat de plannen van James May zijn om zijn collegae te overtreffen.