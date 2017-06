Clarkson: “dacht dat Hammond er geweest was”

De brokkenpiloot in zakformaat kwam goed weg na weer een stevige klapper. Dit is wat Jeremy Clarkson erover te melden heeft.

Om te beginnen wil Jezza een en ander rechtzetten. Britse media berichtten dat Hammond nauwelijks tijd had om aan de Rimac (1.089 pk, 1.600 Nm) te wennen voordat hij aan de Zwitserse heuvelklim begon. Da’s onzin volgens Clarkson. Richard had al een paar dagen met de elektrische supercar gereden en zelfs de heuvelklim werd al een paar keer geïnspecteerd. Van een matige voorbereiding was dus geen sprake.

Wel dacht Clarkson oprecht dat z’n maatje er geweest was. Hammond vloog bij de laatste bocht na de finish van de baan (video) en in alle consternatie wist niemand precies hoe het met de presentator gesteld was. De verwarring was redelijk groot omdat men aanvankelijk dacht dat een testrijder van Lamborghini de Aventador S waarmee het trio had gefilmd van de baan was gevlogen. De auto in de berm was echter wit, net als de Rimac van Hammond, en toen viel het kwartje.

Uiteindelijk liet Hammond vanuit het ziekenhuis weten dat hij in elk geval niet dood was. Wel lag z’n knie behoorlijk aan diggelen. Naar verluidt klapte de presentator met zo’n 200 km/u van de weg en wist hij de Rimac te verlaten voordat de EV vlam vatte. Gelukkig bleek de fysieke schade naar omstandigheden mee te vallen, binnenkort zal Hammond zelf gedetailleerd beschrijven wat er precies misging.

Dan nog even over die Aventador S. De Lambo overleefde een paar dagen filmen met de crew van The Grand Tour helaas niet zonder kleerscheuren, meer daarover HIER.