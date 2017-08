Volkswagen: Tesla is onze belangrijkste concurrent

Topman Herbert Diess doet deze uitspraak in Volkswagen's interne magazine Inside. Er zitten echter wel wat haken en ogen aan het statement.

Diess heeft namelijk een tweeledig antwoord op de vraag wat in zijn ogen de grootste concurrenten zijn van Volkswagen. Hij maakt hierin een onderscheid tussen ‘de oude wereld’ en ‘de nieuwe wereld’. In de oude wereld zijn het volgens hem Toyota, Hyundai en de Franse fabrikanten (pak aan, Ford!). In de nieuwe wereld is volgens Diess Tesla echter de grootste concurrent.

Deze uitspraak is opvallend in meerdere opzichten. Ten eerste is Volkswagen joekelig groot qua verkoopcijfers in vergelijking met Tesla. Tesla’s afzet krijgt in de nabije toekomst weliswaar een flinke boost dankzij de Model 3 (ondanks het feit dat er ook alweer tienduizenden mensen zijn die hun bestelling voor de auto afgezegd hebben), maar dan nog. Volkswagen verkocht vorig jaar 5.987.800 Volkswagens. Tesla deed ‘slechts’ 83.922 Tesla’s, wat neerkomt op zo’n 1,4% van Volkswagen’s cijfer.

Ten tweede lieten honcho’s van Volkswagen en de andere merken onder de VAG-paraplu tot op heden geen mogelijkheid onbenut om sneren uit te delen naar de Amerikaanse autobouwer. Herbert maakte zich daar zelf ook schuldig aan, maar heeft de tekst van dit bekende liedje nu toch duidelijk aangepast:

“Tesla belongs among the competitors which has abilities that we currently do not have. Around half of Tesla’s engineers are software experts, while at VW’s core brand it is a much lower proportion, Diess said. Tesla has good electric motors, a fast charging network, autonomous driving technology, internet connectivity, and a new approach toward vehicle distribution. This shows that we need to significantly improve.”

Opvallend positieve woorden dus opeens van Diess aan het adres van Tesla. Maar ja, als ze je beginnen te prijzen dan moet je pas echt gaan oppassen. Diess sluit namelijk af met woorden die een strekking hebben die we wel al eerder van Volkswagen gehoord hebben:

“We can do this. We measure ourselves against Tesla quite deliberately. Our goal: Using our abilities not just to catch up, but even to overtake.”

Diess huldigt dus hetzelfde sentiment als @willeme waar het gaat om de aansluiting met de top bereiken. Om dat te doen moet je er voorbij gaan. Het is alleen opvallend dat Diess nu toegeeft dat Tesla in zijn ogen, in ieder geval in sommige opzichten, de top is (via Reuters).