Dit is de Aston Martin Rapide AMR

De Rapide is er nu ook als AMR.

Met het nieuwe Aston Martin Racing-label krijgt elk model van Aston Martin een AMR-sausje. Zo vlak voor het raceweekend van Le Mans hebben de Britten het doek getrokken van de Rapide AMR. Een gepeperde variant van de Aston Martin met vier deuren.

De Rapide AMR verwar je niet met een Rapide S. Check bijvoorbeeld de nieuwe 21-inch velgen, het feit dat de Rapide AMR 10mm lager op z’n pootjes staat en natuurlijk de typische AMR-kleurstelling. Ook bij het stoplicht maakt de Rapide AMR een verschil. De Aston Martin sprint in 4,2 seconden naar de honderd, met een topsnelheid van 330 km/u. De 5.9 V12 levert in de Rapide AMR 603 pk en 630 Nm koppel. Een nieuw uitlaatsysteem laat weten met wat voor V12-onheil je te maken hebt.

De Aston is te krijgen in de kleuren Mariana Blue, Scintilla Silver, Lightning Silver and Onyx Black. In alle gevallen zijn de Lime Green accenten te vinden op de auto. Anoniem door het leven gaan met een Aston Martin AMR product is er niet bij.

Een Nederlandse prijs is op moment van schrijven nog niet bekend. In Duitsland gaat de Rapide AMR 229.950 euro kosten. Leveringen vinden in het vierde kwartaal van dit jaar plaats.