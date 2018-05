Dit is het AMR Performance Centre van Aston Martin

Aston Martin neemt het AMR label naar de next level.

De Britse autofabrikant is al sinds jaar en dag aanwezig op de Nürburgring met een eigen test centrum. Dit gebouw heeft onlangs een upgrade gekregen in de vorm van het AMR Performance Centre. Van elk model komt er een hetere AMR-versie, waarbij de focus op performance en nog strakkere besturing komt te liggen. Men levert iets in op het GT-randje van een Aston Martin en krijgt daar nog meer sportauto voor in de plaats.

Wat dat betreft gaan AMR en de Nürburgring hand in hand samen. Het AMR Performance Centre biedt tal van mogelijkheden. Het centre wordt bijvoorbeeld gebruikt om data te analyseren naar aanleiding van tests op de ‘Ring. Daarnaast wil Aston Martin de aanwezige lounge gebruiken voor raceactiviteiten die geregeld worden georganiseerd op de nabijgelegen Nürburgring. Een andere mogelijkheid is het boeken van een taxi voor een rondje op de Nordschleife. Een racelicentie halen via de Aston Martin Driving Academy? Het kan allemaal bij het AMR Performance Centre.

Naast allerlei toepassingen voor om en nabij de Nürburgring, kunnen klanten bij het centrum terecht voor onderhoud van hun bolide. Zelfs extreme modellen als de One-77, Vulcan en de nieuwe Valkyrie kunnen hier terecht voor een beurtje. Aston Martin CEO Andy Palmer opende afgelopen weekend het AMR Performance Centre, tijdens de 24u van de Nürburgring.