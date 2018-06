Officieel: Tesla ontslaat duizenden werknemers

Terwijl Tesla voortdurend kampt met productieproblemen van de Model 3, werd vandaag bekend dat het merk bijna 10% van de werknemers zal ontslaan.

Bij het Amerikaanse automerk stonden eind december zo’n 37.500 werknemers op de loonlijst (FTE’s), maar dat is inmiddels wat gestegen. Elon Musk liet weten dat ongeveer 9% van het personeelsbestand wordt ontslagen. Als de reorganisatie is afgerond, zouden er ongeveer 37.000 fulltime medewerkers overblijven, zo schat een woordvoerder. Dat zou betekenen dat het merk nu ongeveer 41.000 personeelsleden heeft.

Het Amerikaanse merk heeft in het 15-jarig bestaan nog nooit winst gemaakt, al is dat ook nooit het doel geweest. Toch moet Elon nu voor het eerst een grote ontslagronde aankondigen. Daarmee lijkt Musk een antwoord te willen geven op de interne productieproblemen. De ontslagen vallen overigens vooral onder het kantoorpersoneel en bij managers, de productie wordt niet of nauwelijks getroffen. De beurskoers reageerde daar positief op, het aandeel staat op moment van schrijven een slordige 3,5% hoger.

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx

— Elon Musk (@elonmusk) June 12, 2018