Polestar gaat zich weer bezighouden met hete Volvo’s

Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Polestar stond voor een lange tijd bekend als dé huistuner van Volvo. Later werd bekend dat Polestar als zelfstandig merk door zou gaan, met de focus op volledige elektrische auto’s. Dat offensief begint met de in Genève gepresenteerde Polestar 1. Vandaag maken Volvo en Polestar bekend dat het nieuwe merk toch weer teruggaat naar haar roots. Beide merken kondigen Polestar Engineered aan.

Polestar Engineered is de naam voor performance uitvoeringen die in de 60-serie van Volvo gaan verschijnen. Het gaat hier om modellen met de T8 Twin Engine plug-in hybrid aan boord. De nieuwe S60, die binnenkort gepresenteerd zal worden, komt er bijvoorbeeld als Polestar Engineered. Volgend jaar zijn de V60 en XC60 aan de beurt.

Het is niet een chipje en klaar is kees. Met een Polestar Engineered Volvo mag je iets serieus verwachten. Nieuwe velgen, banden, remmen, ophanging en een aanpassing van het motormanagement zijn onderdeel van deze uitvoering. De T8 Twin Engine levert in de S60 straks 415 pk (+15 pk) en 670 Nm koppel (+30 Nm). Daarnaast moet het verbruik verbeterd zijn en de automaat beter afgesteld.

De nieuwe S60 rolt in Charleston, South Carolina van de band. De S60 is de eerste Volvo die in Amerika van de band loopt.