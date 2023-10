Dit is de auto van Verstappen dit weekend

Dan herken je de auto van Verstappen – en dus Ons Max – net ietsje makkelijker.

Dit weekend gaan de heren coureurs van de F1-brigade racen in de Verenigde Staten. Dat betekent dat de meeste teams weer groots gaan uitpakken. Formule 1 in de VS is namelijk een visueel spektakel. Zelfs als de race saaier is dan een 0-0 voetbalwedstrijd tussen Top Oss en De Graafschap, dan nog weten de Amerikanen voor spanning en sensatie te zorgen.

Het is voor veel teams en coureurs reden om er dus een schepje bovenop te doen. In dit geval heeft Red Bull speciaal voor de GP van Amerika 2023 nieuwe livery. Hoezee! Op de foto’s is te zien dat de Texaanse vlag erin is verwerkt.

Auto van Verstappen dit weekend

Let wel, de Texaanse vlag, dat is niet die op het dak van de General Lee van Dukes of Hazzard staat. Dat is namelijk de de confederatie-vlag. Die vlag strookt weliswaar redelijk met de uitspraken van Helmut Marko, maar het is niet de richting die je op moet willen gaan.

Het is geen ontwerp van Rd Bull zelf, maar van de fans. Dat is nog eens aardig van ze! Dat doen ze onder de noemer ‘Make Your Mark’-campagne. Dat is er niet eentje om de Mason-Dixon line aan te duiden, maar om fans te betrekken bij de sport. Dat is nog eens heel erg aardig en nobel van ze.

Niet de eerste speciale livery voor Amerika

De eerste van de trilogie was te zien bij de GP van Miami, toen Red Bull met lichtblauwe en roze striping op de auto’s rondreed. Heel erg Miami Vice. Voor nu hebben de fans bepaald dat er een vlag op moet staan. Of de coureurs een cowboy-hoed zullen dragen over de helm is onwaarschijnlijk. Overigens is Daniel Ricciardo (uiteraard) al gespot deze week met zo’ hoofddeksel.

Na de GP van de USA staat er nóg een Amerikaanse race op de kalender. Voor het eerst in lange tijd gaan we terug naar Las Vegas.