Zachte vering is sportiever dan harde vering, huh?

Met zachte vering kun je harder dan met een hard onderstel.

Dingen zijn niet altijd zoals ze zijn. Weet je nog dat James elke keer op Top Gear zei dat een auto die ontwikkeld was op de Nürburgring automatisch slecht is, want te hard geveerd? Nou, dat is een beetje kolder. De Nordschleife is namelijk vrij hobbelig.

Leuk weetje: de Golf GTI Clubsport is niet het snelste in de race-stand, maar met de dempers en veren op comfort. Een hard onderstel is namelijk niet bevordelijk als je een goede rondetijd wil neerzetten. Het belangrijkste is dat de dempers een uitstekend absorptievermogen hebben. Dan kun je net wat harder door de bochten, later remmen en eerder op het gas. Ergo: de auto gaat sneller dan wanneer je alle kanten op stuitert.

Zachte vering beter dan harde

Maar wat blijkt: deze wet geldt dus niet alleen op de Nordschleife van de Nürburgring. Ook op de elandproef blijkt een hard onderstel zeker niet het meest effectief te zijn. Daar kwamen de medewerkers van het Spaanse KM77 achter. KM77 is een instantie dat de elandproef test van nieuwe auto’s om te zien hoe ze reageren bij deze beruchte test.

In dit geval kan de SL63 deze test doen met een snelheid van 76 km/u. Dat is al een behoorlijke snelheid. Dat bleek wel aan de eerste poging, toen de chauffeur een paar pylons raakte. Een tweede poging ging gelukkig wel naar wens. De SL rondde de elandtest met groot succes af.

Het grappige is, daarna probeerde het testpanel het op de sportieve modus, maar die bleek dus minder effectief te zijn. De auto was ietsje minder makkelijk te controleren dan in de comfortmodus.

SL63 = erg hard van zichzelf

We moeten er wel bij zeggen dat Mercedes-AMG SL63 van zichzelf een bijzonder sportieve auto is. Het is niet de SL63 van weleer, maar een aanzienlijk straffere auto voor jongere mensen. Zie het als een concurrent voor de Cabrio-variant van de Porsche 911 in plaats een alternatief voor de Lexus LC, om maar eventjes een zijstraat te noemen.

Waarom doen fabrikanten dit dan toch? Als het duidelijk is dat het niet sneller is en de journalisten het niet op prijs stellen? Simpel: de fabrikant weet wie de klant is en wat ze wensen. Klanten gaan niet ronderecords neerzetten met Golfjes of slalom-tests doen met SL’s.

Een hard gedempte en geveerde auto geeft de bestuurder het idee dat het sportief is. Een beetje beleving. Net als die sportuitlaat: daar gaat de auto ook geen streep harder van, maar je hebt wel die sensatie.

Enfin, check hier het filmpje van KM77:

En hier de rijtest met jullie aller Wouter:

