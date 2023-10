Gaan influencers in dit apparaat rijden of niet?

Speciaal een auto voor influencers ontwerpen. Je moet het maar bedenken.

Er zijn soms van die termen waarvan het nekhaar in je rug rechtop gaat staan. Denk aan ‘vermarkten’, ‘jong en dynamisch’ en ‘downsizing’. Maar de engste is nog wel ‘influencer’. Dat is een term voor mensen die voor de camera dingen zeggen en dan vervolgens heel veel ‘volgers’ hebben. Ze noemen die mensen een ‘influencer’ omdat ze veelal niet écht iets doen of laten zien dat ze iets kunnen. Figuurzagen, de administratie of handige kampeertips doen ze niet aan

Nee, het is voornamelijk gewoon licht verteerbare beeldvulling. Maar hey, in een wereld waar McDonalds het meest succesvolle restaurant is, is het niet vreemd dat de populairste kanalen op YouTube over helemaal niets gaan.

Het zijn overigens wel verdomd slimme zakenmensen, want op een goede manier een YouTube-kanaal runnen kan een zeer lucratieve bezigheid zijn. Dit betekent dat geregeld een influencer een dikke auto koopt.

Speciaal voor influencers

Nou, speciaal voor hen is er dus deze Nissan Punk! Deze auto speciaal bedoeld voor inluencers, content creators en artiesten. Ja, echt. Dat staat gewoon in hun persbericht, dus dat typen wij vlijtig over.

De Nissan Hyper Punk concept is een extreem koddig doch maf apparaat. Origineel is het zeker, maar meer Nissan Juke-origineel dan Nissan GT-R-origineel. Het is een crossover die vol met allerlei hoeken en vouwen zijn. Waarom? Geen idee.

De wielen zijn gigantisch. Ze meten namelijk 23 inch, net zo groot als bij enorme SUV’s. Ook hier keert de driehoekvorm terug. Het zijn een soort driespaaksvelgen met verlichte spaken, waarbij de verlichting door loopt in de banden. Tja, het is dan ook echt een concept hè, deze Nissan Hyper Punk.

Interieur Nissan Hyper Punk

Het interieur is uiteraard helemaal kaal en strak. Het infotainmentsysteem heet nu ‘Mobile Creatieve Studio’ en is volgens Nissan helemaal afgestemd op content creators en influencers.

Technische specificaties zijn er nog niet, dus daar kunnen we niets zinnigs over zeggen. Maar ja, kijk er dus in elk geval niet vreemd van op wanneer jouw favoriete influencer ineens rond gaat rijden in een Nissan Hyper Punk.

De Nissan Hyper Punk Concept is onderdeel van het nieuws dat Nissan meeneemt naar de Tokyo Motor Show die op 26 oktober zijn deuren opent.

