Dit is de beste trekauto voor je caravan volgens Nederlandse kampeerders

Volgens Nederlandse vakantiegangers is dit de beste auto om je caravan te trekken.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret voor de zomervakantie, toch? Ga dus lekker eens een dagje kijken naar nieuwe caravans, zoek naar gebieden waar je dit jaar wellicht naar toe wilt gaan en fantaseer eens over een nieuwe auto voor je sleephut. Wie dat laatste al van plan was, kan de keuze van andere caravanbezitters meenemen in de overweging voor de beste trekauto voor vóór jouw caravan.

Campingspecialist ACSI houdt jaarlijks een enquête gehouden onder Nederlandse caravaneigenaren. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat vakantiegangers nog altijd de voorkeur geven aan benzineauto’s. Bijna zes op de tien trekauto’s lopen nog louter op benzine. Het aantal diesels daalt: in 2018 was nog 28% een zelfontbrander, dit jaar is dat minder dan 15%.

Caravanbezitters willen geen EV

Een kwart van de trekauto’s is hybride. Van deze auto’s is meer dan de helft een PHEV. Wie heeft meegeteld, weet dat er nog maar weinig procenten overblijven voor volledig elektrische auto’s. Maar ongeveer 1 procent van de caravanbezitters durft het aan om met een elektrische auto mét caravan erachter op vakantie te gaan.

ACSI-directeur Ramon van Reine ziet dat steeds meer caravanbezitters kiezen voor een hybride. Hij sluit niet uit dat er straks een transitie komt naar volledig elektrische trekauto’s. ”Voor vakantiegangers zijn momenteel de beperkte actieradius, relatief lange oplaadtijden en het gebrek aan laadpunten op en naar de bestemming nog flinke struikelblokken. Maar die barrières gaan de komende jaren in rap tempo verdwijnen. Ook in Zuid-Europa zien we bijvoorbeeld steeds meer campings met eigen laadpalen, simpelweg omdat kampeerders er vaker naar vragen.”

Wat is de beste trekauto voor een caravan?

ACSI heeft de bezitters gevraagd naar hun huidige auto en gevraagd of deze auto het afgelopen jaar nieuw gekocht werd. Het grootste deel van de caravaneigenaren (9 procent) rijdt in een Mazda CX-5 gevolgd door de Ford Kuga (6,1 procent). De Ford maakt echter wel een grote sprong. Caravanbezitters die een nieuwe auto kochten, gingen het vaakst (17,7 procent) voor een Kuga. Op nummer 2? De Mazda CX-5 met 10,5 procent van de nieuwverkopen.

Van Reine verklaart het succes van de Kuga bij sleurhutbewoners: ”In 2024 was de Kuga met kop en schouders het bestverkochte model onder caravanbezitters, mede dankzij een update die resulteerde in een toename van het maximale trekgewicht. In plaats van 1.500 kilogram mag er nu maar liefst 2.100 kilogram aan de trekhaak en dat is voor kampeerders een cruciale factor.”

SUV ongekend populair

Een open deur, ik weet het, maar je moet hem nog wel intrappen. In beide lijstjes staan alleen maar SUV’s. De eerste niet-SUV is de Volvo V60. Volvo doet het sowieso goed bij de vakantiegangers met een huisje op wielen. 1 op de 8 trekauto’s is een Volvo. Daarmee is het Zweedse merk, het populairste merk onder de caravanbezitters.

Dus, welke trekauto is volgens de Nederlandse caravanbezitter op dit moment de beste? Omdat ze elkaar zo nauwelijks ontlopen zou ik zeggen de Mazda CX-5 én de Ford Kuga. Met beide auto’s heb je een meer dan keurige trekauto. Fijne vakantie!

Top 10 populairste trekauto’s voor je caravan

Mazda CX-5 Ford Kuga Volkswagen Tiguan Volvo XC60 Toyota RAV4 Nissan Qashqai Volvo XC40 Hyundai Tucson Subaru Forester Kia Sportage

Top 10 best verkochte nieuwe trekauto’s