BMW M8 krijgt passend einde met 900 pk en 1.050 Nm

G-Power geeft de BMW M8 het afscheid dat hij verdient.

Het is nog altijd wachten op het officiële bericht van BMW dat de snelle 8-serie ophoudt te bestaan. Toch lijkt het einde nabij. Kortgeleden greep Alpina wellicht haar laatste kans om een eigen model uit te brengen in de vorm van een B8 GT. Dit werd met 634 pk de sterkste Alpina ooit. Leuk gedaan, maar er zit blijkbaar veel meer potentie in de achtcilinder. Dat bewijst de tuner G-Power met de G8M Hurricane RR.

Daarbij moet wel opgemerkt worden dat Alpina werkt met een eigen versie van de N63 achtcilinder. G-Power neemt gewoonweg de M-motor met de code S63 en voert deze op. Dat doet G-Power met nieuwe verstevigde zuigers en drijfstangen, een intercooler upgrade, een compleet nieuw ‘deep tone’ uitlaatsysteem en een ECU-update. Daarnaast past G-Power de turbo’s aan. Er komen geen nieuwe grotere turbo’s, maar een groter schoepenwiel en aangepaste behuizing in de bestaande turbo’s.

Prestaties van de getunede M8

Door de aanpassingen aan de 4,4-liter V8 produceert de achtcilinder nu 900 pk en 1.050 Nm. Dat is een groei van 275 pk en 300 Nm. Zeg maar gerust een pittige hatchback aan extra vermogen en koppel. Met het extra vermogen en koppel kun je de Bimmer doortrekken tot een snelheid van 330 km/u.

Kennelijk heeft BMW goed werk geleverd met de achttraps automaat en het xDrive-vierwielaandrijvingssysteem. Deze onderdelen hebben volgens G-Power geen upgrade nodig om de bakken vermogen en koppel aan te kunnen. De wielen worden wel ingewisseld voor G-Power 21-inch velgen en G-Power banden.

Naast de onderhuidse aanpassingen kun je ook aan de slag met de koets. G-Power biedt bijvoorbeeld een grote achtervleugel, een koolstofvezel grille, nieuwe motorkap en ”andere bodywork-componenten” aan. Op aanvraag kun je erachter komen wat die andere onderdelen zijn.

Prijs van BMW M8 van G-Power

Zowel voor de tweedeurs coupé als voor de vierdeurs Gran Coupé kun je de upgrade bestellen. Wie het complete tuningpakket van de BMW M8 lust, moet € 119.000 overmaken naar G-Power. Dat is dus nog zonder auto. De M8 Coupé kost nu nieuw € 235.533 in Nederland en de Gran Coupé gaat voor minimaal € 234.175. Doe het, nu het nog kan.