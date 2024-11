Camper- en caravan verkoop gaat 2023 overtreffen

In de eerste 10 maanden in 2024 zijn er bijna meer campers en caravans verkocht dan heel 2023.

Economische tegenslagen? Niet voor alle bedrijven die campers en caravans slijten. Het is een recordjaar en maand na maand zetten de verkoopcijfers door. Uit de nieuwste verkoopcijfers van branchevereniging Kampeer & Caravan Industrie (KCI) kun je opmaken dat het verkoopfeest gewoon doorzet.

Camper- en caravan verkoop 2024

In 2024 zijn er tot en met oktober 7% meer caravans en 11,5% meer campers verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Ook gebruikte exemplaren van 25 jaar of ouder zijn bijzonder in trek. In totaal werden 6.599 nieuwe caravans verkocht in de eerste 10 maanden van 2024. De camperverkoop staat op 2.317 stuks.

Inmiddels staan de meeste exemplaren weer lekker in de stalling, wachtende tot ze volgend jaar naar buiten mogen. Het seizoen 2024 mag dan afgelopen zijn, maar dat betekent niet dat men de caravans en campers zijn vergeten. In oktober verlieten bijna 500 nieuwe caravans de showroom. Een stijging van 5 procent in vergelijking met oktober 2023. Er werden 126 campers verkocht in oktober ’24, dat aantal lag op 130 in oktober 2023.

Op de tweedehandsmarkt is ook veel beweging. In de eerste 10 maanden van 2024 zijn er 32.000 gebruikte kampeerauto’s van eigenaar gewisseld. Een stijging van 350 in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Het aantal transacties voor tweedehands caravans steeg met 100 naar ruim 44.000.

In de eerste 10 maanden van dit jaar werden 6.430 campers van 25 jaar of ouder verkocht. Het laat zien dat oudere campers kwalitatief steeds beter zijn, want ze gaan langer mee. Het is een stijging van 7 procent in vergelijking met de eerste 10 maanden van 2023 en zelfs 14 procent meer in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Qua oude 25 jaar oude caravans is een vergelijkbare trend waarneembaar. Tot en met oktober 2024 werden er 13.524 van verkocht, een stijging van bijna 5 procent in vergelijking met 2023 en 10 procent in vergelijking met 2022. Dus, allemaal aan de camper of caravan en ga ook gezellig naar zo’n beurs!