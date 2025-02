Vond je de G580 Pausmobiel al dik? Maak kennis met de 6×6 G-klasse voor de Paus!

Een land met het inwonertal van Vaticaanstad (ongeveer 800 man) moet toch gemakkelijk te elektrificeren zijn als je dat graag wilt. Toch staat een volledig emissievrij verkeer in het Vaticaan pas gepland voor 2030. Om het goede voorbeeld te geven, nemen de Paus een elektrische Pausmobiel in ontvangst. En wat voor een: een aangepaste G580 met EQ Technology aka de elektrische G-Klasse! Maar het kan nog decadenter voor de Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde.

Ontmoet de Habemus van de Poolse tuner Carlex Design. Je kunt deze aanpasser kennen van extra chique G-klasses met geinige wieldoppen. Nu maakt het bedrijf dus een speciale G-klasse met zes wielen voor de Paus.

Hoe weten we zo zeker dat dit voor de Paus is? De prominente stoel in de laadbak is een dikke tip, net als de Vaticaanse vlaggetjes op de motorkap. Maar ook de naam is een verwijzing naar de Paus. Als er een nieuwgekozen Paus aan het volk getoond wordt, spreekt zijn begeleider traditiegetrouw de woorden ”Habemus Papam”, wat ‘we hebben een Paus’ betekent.

De G-klasse 6×6 voor de Paus

Heel veel over het project weten we helaas nog niet. Het lijkt erop dat Carlex het gewoon geinig vond om een 6×6 G-klasse voor de Paus af te beelden. Of er ook daadwerkelijk een echte versie van komt, lijkt onwaarschijnlijk. Mocht dat wel het geval zijn, dan kan dat de eerste elektrische G-klasse 6×6 zijn voor zover ik weet.

Maar hé, de (voorlopig?) denkbeeldige 6×6-Pausmobiel ziet er wel geweldig uit, toch? De witte lak in combinatie met de gouden accenten doet het erg goed op de G-klasse. Daarnaast ziet de troon er vorstelijk uit en wordt het geheel afgemaakt met een chique rood tapijt. Het ziet er in ieder geval stukken beter uit dan de Fisker Pausmobiel.