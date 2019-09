Dit is de Bestelauto van het jaar 2020!

Het merk is geen verrassing meer. Maar het model misschien nog wel.

Elk segment heeft zo zijn eigen belangrijke awards. Voor de bestelwagens is dat, heel voorspelbaar, de Bestelauto van het Jaar. Het is een bijzonder lastige verkiezing om een winnaar te kiezen. In tegenstelling tot bij de Personenauto van het jaar is de spoeling wat dunner qua nieuwe geïntroduceerde bestelwagens. Ook blijven de bestelwagens wat langer in productie dan personenauto’s.

Dus wat dat betreft heeft de jury even topwerk afgeleverd. Want na veel wikken en wegen, testen en rekenen is er een winnaar uit de bus (pun intended) gekomen. Het is geworden: de Citroën Jumpy! Gefeliciteerd. De nummer twee was niet heel verrassend de Peugeot Expert. Dat is in principe namelijk dezelfde auto. Waarom geen gedeelde eerste plaats? Nou, ze zijn zowel identiek als verschillend. Qua auto scheelt het overigens niets: zelfde koets, motoren, functionaliteit en opbouw zijn mogelijk.

Maar voor Bestelauto van het Jaar kijkt men gelukkig verder dan dat en dat levert een paar interessante conclusies op. Zo wordt Peugeot als merk hoger aangeslagen, maar doet de Citroen het beter in de lease en scoren de Citroëns beter op verbruik. Huh? Het zijn toch dezelfde auto’s? Ja, toch blijkt dat Citroën-rijders aanzienlijk zuiniger rijden met een Jumpy dan Peugeot rijders met een Expert.

Hieronder de top 10, we beginnen bij nummer 10 en eindigen bij de Citroen Jumpy:

10. Volkswagen Crafter

9. Opel Combo

8. Citroën Jumper

7. Mercedes-Benz Vito

6. Peugeot Partner

5. Citroën Berlingo Van

4. Mercedes-Benz Sprinter

3. Peugeot Boxer

2. Peugeot Expert

1. Citroën Jumpy