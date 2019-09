‘BMW werkt aan verse V8 voor huidige M5’

Goed nieuws in tijden dat de V8 wordt vervangen door een bromtol met Duracell.

De BMW M5 is per generatie er iets op vooruit gegaan qua motor. Er is echter één BMW M5 die tussentijds een grote update kreeg, dat was namelijk de M5 van de zogenaamde E34-generatie. Die begon zijn carrière met die S38B36-motor (315 pk) en werd later (einde van 1991) vervangen door de S38B38 met 340 pk. Andere M5’s behielden hun motor hun gehele carrière.

De huidige M5 (F90-generatie) heeft geen wezenlijk andere motor dan zijn voorganger (de F10-generatie). Daar gaat nu verandering in komen, als we de geruchten mogen geloven. Dat meldt het doorgaans uitstekende geïnformeerde BMW-Blog.

Naar het schijnt gaat de volgende motorgeneratie ‘S68’ heten (de huidige is de S63). Qua vermogen en koppel is er niets bekend, maar kijk er niet raar van op dat het hoger ligt dan bij de huidige M5, die in de Competition-trim 625 pk tot zijn beschikking heeft.

Dat de V8 blijft is goed nieuws en klein beetje een verrassing. Met alle downsizing van tegenwoordig, zou een terugkeer naar de zes-in-lijn niet ondenkbaar zijn. Naar het schijnt zal de nieuwe motor zijn debuut maken in de M5 CS. Dit model zal een stap hoger op de ladder staan dan de M5 Competition, wat op zijn beurt weer een sportievere uitvoering is van de reguliere instap-M5. De M5 CS zal ietsje lichter en sterker zijn dan de M5 Competition. Deze uitvoering wordt verwacht bij de facelift van de 5 Serie.