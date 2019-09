Robert Kubica is een gewild object

Niet alleen omdat het de vriendelijkste coureur van het veld is.

Het is woensdag 25 september. Alle Formule 1 teams zijn nu bezig met de verscheping van alle auto’s, onderdelen en motorhomes van Singapore naar Sochi. Zo rond dit tijdstipzal Robert Kubica de Grand Prix van Singapore ook daadwerkelijk uitrijden.

De grappen zijn te makkelijk gemaakt en eigenlijk niet zo heel erg leuk. De terugkeer van Robert Kubica is op het eerste gezicht niet eentje om blij van te worden. Hij start in principe vanaf de laatste startpositie (Pool Position) en eindigt ongeveer als laatste. Dat beeld is de afgelopen 15 races bijna hetzelfde gebleven. Wat dat betreft is het lastig om zijn rentree in een goed daglicht te zien. Dat ‘ie überhaupt het tot de F1 heeft weten te schoppen in 2019 na alle tegenslagen die hij heeft gehad is bijzonder indrukwekkend. Helemaal dat ‘ie een WK-punt scoorde in Duitsland.

Maar ondanks dat ‘ie nog een optie had voor 2020, stopt hij na dit seizoen met de Formule 1. Althans, bij Williams. Er is namelijk kans dat Robert Kubica volgend jaar terugkeert, zij het in een iets andere rol. Haas prominenten hebben te kennen gegeven aan Autosport om Robert Kubica aan te trekken als reserve- en testcoureur. Kubica zal dan veel tijd in de simulator moeten doorbrengen en mag dan op de vrijdagen diverse testsessies afwerken.

Tevens staat hij paraat om in te vallen voor als Grosjean of Magnussen te veel strafpunten op hun licentie hebben en een race geschorst worden. Dat is niet onvriendelijk bedoeld, maar met een grillig duo als Romain en Kevin is dat natuurlijk goed mogelijk. Kubica houdt wat dat betreft zijn hoofd altijd koel.

Ook kan Kubica buigen op een grote hoeveelheid ervaring en maakt een testcoureur als Kubica net even wat meer indruk dan bijvoorbeeld Nicholas Lafiti of een andere overduidelijke paydriver. Overigens geeft Gunther Steiner wel te kennen dat gesprekken zich nog in een vroeg stadium bevinden. Overigens is Haas niet de enige die interesse heeft in Kubica, ook Racing Point zou gebruik willen maken van de diensten en talent van de eenvoudig racewinnaar.