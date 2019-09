BMW aan het water met de i Hydrogen NEXT

Niet alleen elektrisch krijgt aandacht van het Duitse merk.

Wat precies de brandstof van de toekomst is, dat weten we niet precies. Wat we wel weten is dat de IAA dit jaar wederom in het teken staat van alternatieven op de benzinemotor en dat is niet per definitie het momenteel vrij grootschalige elektrisch rijden. BMW bijvoorbeeld, die de i Hydrogen NEXT presenteert. Dit is een BMW X5 met, jawel, een brandstofcel aan boord.

Het grote voordeel van deze aandrijving is de combinatie van 0 uitstoot en hoog potentieel qua rijbereik. Een gouden combi, daarom ziet BMW wel potentieel in de waterstof-aandrijving. Ook omdat de basis een productie-X5 is, ziet de auto er uit alsof hij klaar is om de wegen onveilig te maken.

Denk je aan waterstof, dan denk je wellicht aan de Toyota Mirai. Het is dan ook geen toeval dat BMW net als bij de Supra/Z4 de handen ineen heeft geslagen met de Japanners om deze aandrijflijn te realiseren. Het grote nadeel van waterstof is het zeer beperkt aantal waterstofpompen, als dat gefixt kan worden is BMW er klaar voor om erop in te spelen.

Mocht de i Hydrogen NEXT zo in productie gaan, dan kun je hem herkennen aan blauwe accenten in de grille en velgen. De auto zal vanaf vandaag te zien zijn op de IAA in Frankfurt.