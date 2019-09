De veiligste Mercedes van dit moment is een GLE

Het nieuwe Experimental Safety Vehicle is hier!

Op de IAA in Frankfurt stelt Mercedes een bijzonder voertuig tentoon. Het gaat om de nieuwste editie van zijn experimentele veiligheidsauto’s. De ESF 2019 zit bomvol de nieuwste technische snufjes van het merk op het gebied van veiligheid. De hevig aangepaste GLE is in die zin een rijdende voorbode van de toekomst: het overgrote deel van de systemen dat op deze auto is te zien, zal in de komende jaren debuteren op productieauto’s van Mercedes.

De nieuwe systemen die op deze nog te onthullen, benzine-elektrische Mercedes GLE te vinden zijn, kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: bijna klaar voor productie of toekomstig droombeeld. Zo heeft deze auto bijvoorbeeld al een stuur dat in het dashboard kan verdwijnen, een idee dat is voortgekomen uit de groeiende interesse naar autonome auto’s.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe Pre-Safe functies bedacht. Zo laat de auto de bestuurder weten dat hij/zij te hard een bocht in gaat door de gordel te spannen en is de auto in staat zelf een stuk naar voren te rijden wanneer hij een ongeluk van achteren verwacht. Een autonome robot met een waarschuwingsdriehoek kan bij gevaarlijke stilstaande situaties vanuit de achterbumper worden losgelaten. Extra verlichting aan de zijkant moet eveneens helpen een ongeval te vermijden.

Over licht gesproken: het interieur van de ESF 2019 is zo ontwikkeld dat het de bestuurder alerter moet houden op de weg. De techniek is afgekeken van sfeerverlichting. De koplampen van de omgebouwde GLE beschikken over Mercedes’ Digital Light, een lichtsysteem waardoor andere weggebruikers niet worden verblind – dit moet volgend jaar al op de nieuwe S-Klasse terechtkomen.