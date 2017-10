Dit is de BMW 7 Serie Black Ice Edition

Best een gave spec, voor wie niet van kleurtjes houdt.

Lekker ongegeneerd aanvinken op de optielijst en dan ook nog jouw vette nieuwe auto subtiel laten personaliseren: stiekem zouden we het allemaal weleens willen doen. BMW Individual biedt voor klanten die toch al weten dat ze alles zwart willen maken nu de Black Ice editie aan.

Deze Siebener heeft een body in de tint Frozen Black. Om dit te bewerkstelligen wordt matte lak over metallic zwart gespoten. Daarnaast is de Black Ice uitgerust met een M Sport pakket, inclusief alle aerodynamische toeters en bellen. Bovendien zijn verchroomde delen nu voor een snufje uniformiteit ook zwart gemaakt. Daarnaast komt de Black Ice met een setje velgen die normaal gesproken niet met het M Sport pakket kunnen worden gecombineerd. Super exclusief allemaal.

We kunnen een heel verhaal houden over het interieur, maar de plaatjes zeggen genoeg. Zwart, zwart en nog eens zwart domineren het binnenste van de Black Ice, met als bonus wat strookjes alcantara. Nog iets dat je moet weten voordat je naar de dealer rent? Da! Deze editie wordt alleen uitgebracht in Rusland…

